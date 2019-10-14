ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

17 октября — Единый день информирования

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

17 октября — Единый день информирования

по теме «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с идеологическим активом Вороновского района (11.00, зал заседаний Вороновского районного исполнительного комитета). Районные информационно-пропагандистские группы — с трудовыми коллективами дорожного ремонтно-строительного управления №120, Вороновского филиала государственного предприятия по топливу «Гроднооблтопливо» (8.30, зал заседаний ДРСУ-120); Вороновского участка почтовой связи, Вороновского участка электросвязи (8.30, зал заседаний Вороновского участка почтовой связи); ГУ «Вороновская райветстанция» (9.00, кабинет руководителя); ГУО «Полецкишская средняя школа» (14.20, фойе школы).

В рамках Единого дня инфор-мирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Погородненского сельсовета» (15.00, актовый зал ГУО «Погородненская средняя школа»).   

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
по теме «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства». Областная...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестском областном ЦГЭиОЗ прошла пресс-конференция, посвященная Республиканскому дню матери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • белая рубашка женская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика