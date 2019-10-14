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17 октября — Единый день информирования
15.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
по теме «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства».
Областная информационно-пропагандистская группа встретится с идеологическим активом Вороновского района (11.00, зал заседаний Вороновского районного исполнительного комитета). Районные информационно-пропагандистские группы — с трудовыми коллективами дорожного ремонтно-строительного управления №120, Вороновского филиала государственного предприятия по топливу «Гроднооблтопливо» (8.30, зал заседаний ДРСУ-120); Вороновского участка почтовой связи, Вороновского участка электросвязи (8.30, зал заседаний Вороновского участка почтовой связи); ГУ «Вороновская райветстанция» (9.00, кабинет руководителя); ГУО «Полецкишская средняя школа» (14.20, фойе школы).
В рамках Единого дня инфор-мирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Погородненского сельсовета» (15.00, актовый зал ГУО «Погородненская средняя школа»).
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по теме «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства». Областная...
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