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VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров приглашает участников
15.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдет в период с 21 декабря 2019г. по 6 января 2020 г. в г. Минск, во Дворце искусств, ул. Козлова, 3.
В рамках фестиваля для участников предусматривается проведение творческих мероприятий, мастер-классов профессиональных актеров и режиссеров, тематических круглых столов. Во время фестиваля традиционно проводится благотворительная акция «Свет души – добродетель»: коллективы выступают в детских больницах, интернатах для детей-инвалидов и престарелых, детских домах и школах.
Официальные страницы фестиваля в Интернете: http://obitel-minsk.by/nyabesy, www.facebook.com/niabiosy, vk.com/nyabesy.
Приглашаем Вас принять участие в конкурсной программе и творческих мероприятиях фестиваля.
Для участия в фестивале необходимо до 1 ноября 2019 г. предоставить по электронной почте
Участникам коллективов конкурсной программы (по регламенту – до 6 человек) обеспечивается питание и проживание согласно графику показов. Транспортные расходы оплачиваются участниками самостоятельно.
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес к нашему фестивалю и надеемся на тесное сотрудничество.
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VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдет в период с 21 декабря 2019г. по 6 января 2020 г. в г. Минск, во Дворце искусств,...
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