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VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров приглашает участников

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдет в период с 21 декабря 2019г. по 6 января 2020 г. в г. Минск, во Дворце искусств, ул. Козлова, 3.

VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров приглашает участников

В рамках фестиваля для участников предусматривается проведение творческих мероприятий, мастер-классов профессиональных актеров и режиссеров, тематических круглых столов. Во время фестиваля традиционно проводится благотворительная акция «Свет души – добродетель»: коллективы выступают в детских больницах, интернатах для детей-инвалидов и престарелых, детских домах и школах.

Официальные страницы фестиваля в Интернете: http://obitel-minsk.by/nyabesy, www.facebook.com/niabiosy, vk.com/nyabesy.

Приглашаем Вас принять участие в конкурсной программе и творческих мероприятиях фестиваля.

Для участия в фестивале необходимо до 1 ноября 2019 г. предоставить по электронной почте batleika.fest@yandex.ru следующие материалы:

  1. Заполненную заявку на участие в конкурсной программе c видеозаписью конкурсного спектакля
  2. Фотографии конкурсного спектакля и из жизни театра (5-10 фотографий, качество 1 фотографии — не менее 1 Мб).

Участникам коллективов конкурсной программы (по регламенту – до 6 человек) обеспечивается питание и проживание согласно графику показов. Транспортные расходы оплачиваются участниками самостоятельно.

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес к нашему фестивалю и надеемся на тесное сотрудничество.

 
Теги: Минск
 
 
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VI Рождественский православный фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» пройдет в период с 21 декабря 2019г. по 6 января 2020 г. в г. Минск, во Дворце искусств,...
 
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