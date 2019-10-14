В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района

Источник материала: Вороновская газета





На городском стадионе собрались юные спортсмены 16 учреждений образования Вороновщины. Сборные команды укомплектованы учащимися трех возрастных групп для средних школ и двух — для базовых. Целью мероприятия стал смотр работы школьных коллективов физической культуры по развитию легкой атлетики, а также поиск перспективных в спортивном отношении детей.

Ребята состязались в таких видах соревнований, как бег на разные дистанции, метание диска, толкание ядра и прыжки в высоту. По сумме лучших результатов определились команды-победительницы и призеры. В турнирной таблице места среди средних школ распределились следующим образом: 1-е — Вороновская СШ, 2-е — Беняконская, 3-е — Заболотская. Тройка лидеров среди базовых школ сложилась из клайшанской, больтишской и трокельской команд.



































































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.