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В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района

На городском стадионе собрались юные спортсмены 16 учреждений образования Вороновщины. Сборные команды укомплектованы учащимися трех возрастных групп для средних школ и двух — для базовых. Целью мероприятия стал смотр работы школьных коллективов физической культуры по развитию легкой атлетики, а также поиск перспективных в спортивном отношении детей.

Ребята состязались в таких видах соревнований, как бег на разные дистанции, метание диска, толкание ядра и прыжки в высоту. По сумме лучших результатов определились команды-победительницы и призеры. В турнирной таблице места среди средних школ распределились следующим образом: 1-е — Вороновская СШ, 2-е — Беняконская, 3-е — Заболотская. Тройка лидеров среди базовых школ сложилась из клайшанской, больтишской и трокельской команд.


В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района
В г.п. Вороново прошло осеннее первенство по легкой атлетике среди учащихся школ района

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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На городском стадионе собрались юные спортсмены 16 учреждений образования Вороновщины. Сборные команды укомплектованы учащимися трех возрастных групп для...
 
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