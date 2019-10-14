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Более 40% белорусских школьников оздоровились летом в детских лагерях
15.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненский регион на первом месте в республике по оценке летней оздоровительной кампании.
Достижения Гродненской области в летнем оздоровлении школьников были отмечены в ходе семинара-совещания по итогам проведения летней детской оздоровительной кампании, который прошел сегодня в Пинском районе.
Этим летом в области в оздоровительных лагерях, как свидетельствуют цифры, отдохнули более 63 тысяч детей. Специалисты подсчитали, что это 57,5% от всего количества детей, проживающих в регионе. В Гродненской области этот показатель существенно выше, чем в других регионах Беларуси.
Что характерно, летний оздоровительный отдых не первый год демонстрирует тенденцию к популярности среди как детей, так и родителей. Это в том числе подтверждается и тем фактом, что стационарные детские лагеря в нынешнем сезоне работали фактически в пять смен — 4 из них по традиционному плану и еще одна короткая профильная смена.
В Беларуси во время летних каникул в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровились 392 тыс. школьников. Об этом сегодня на семинаре-совещании, посвященном итогам летней оздоровительной кампании 2019 года, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.
«Летняя оздоровительная кампания прошла на хорошем уровне, без каких-то чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев. Установили своего рода рекорд — впервые за многие годы уровень охвата вырос до 41,5% детей школьного возраста. Мы ушли от плановых объемов, задействован сугубо заявительный принцип. Это свидетельствует о том, что детям и родителям интересна оздоровительная кампания», — подчеркнул Геннадий Болбатовский. По сравнению с прошлым летом в детских лагерях отдохнули на 11 тыс. человек больше.
Директор центра обратил внимание, что 50% школьников остановили свой выбор на профильных лагерях. Всего же в республике было создано более чем 6,4 тыс. лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. На проведение летней оздоровительной кампании направлено Br47 млн.
Приоритеты в этом вопросе — оздоровление различными формами максимального количества детей, плюс их занятость в летний период. «Делаем упор на профильные лагеря, где можно сочетать отдых с углубленным изучением предметов, занятиями спортом, творчеством, на лагеря труда и отдыха, — сказал министр образования Игорь Карпенко. — Жестко требуем от регионов сохранять базы для организации летнего оздоровления. Мы не против, чтобы в другое время они использовались для других целей». Он добавил, что в республике насчитывается 146 стационарных детских лагерей, с учетом арендуемой базы — 175.
Выездной республиканский семинар-совещание проходит в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак». В нем также принимают участие представители органов госуправления, стационарных оздоровительных лагерей.
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Гродненский регион на первом месте в республике по оценке летней оздоровительной кампании. Достижения Гродненской области в летнем оздоровлении школьников были...
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