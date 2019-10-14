ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 40% белорусских школьников оздоровились летом в детских лагерях

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Более 40% белорусских школьников оздоровились летом в детских лагерях

Гродненский регион на первом месте в республике по оценке летней оздоровительной кампании.

Достижения Гродненской области в летнем оздоровлении школьников были отмечены в ходе семинара-совещания по итогам проведения летней детской оздоровительной кампании, который прошел сегодня в Пинском районе.

Этим летом в области в оздоровительных лагерях, как свидетельствуют цифры, отдохнули более 63 тысяч детей. Специалисты подсчитали, что это 57,5% от всего количества детей, проживающих в регионе. В Гродненской области этот показатель существенно выше, чем в других регионах Беларуси.
Что характерно, летний оздоровительный отдых не первый год демонстрирует тенденцию к популярности среди как детей, так и родителей. Это в том числе подтверждается и тем фактом, что стационарные детские лагеря в нынешнем сезоне работали фактически в пять смен — 4 из них по традиционному плану и еще одна короткая профильная смена.
 
В Беларуси во время летних каникул в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровились 392 тыс. школьников. Об этом сегодня на семинаре-совещании, посвященном итогам летней оздоровительной кампании 2019 года, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

«Летняя оздоровительная кампания прошла на хорошем уровне, без каких-то чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев. Установили своего рода рекорд — впервые за многие годы уровень охвата вырос до 41,5% детей школьного возраста. Мы ушли от плановых объемов, задействован сугубо заявительный принцип. Это свидетельствует о том, что детям и родителям интересна оздоровительная кампания», — подчеркнул Геннадий Болбатовский. По сравнению с прошлым летом в детских лагерях отдохнули на 11 тыс. человек больше.

Директор центра обратил внимание, что 50% школьников остановили свой выбор на профильных лагерях. Всего же в республике было создано более чем 6,4 тыс. лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. На проведение летней оздоровительной кампании направлено Br47 млн.

Приоритеты в этом вопросе — оздоровление различными формами максимального количества детей, плюс их занятость в летний период. «Делаем упор на профильные лагеря, где можно сочетать отдых с углубленным изучением предметов, занятиями спортом, творчеством, на лагеря труда и отдыха, — сказал министр образования Игорь Карпенко. — Жестко требуем от регионов сохранять базы для организации летнего оздоровления. Мы не против, чтобы в другое время они использовались для других целей». Он добавил, что в республике насчитывается 146 стационарных детских лагерей, с учетом арендуемой базы — 175.

Выездной республиканский семинар-совещание проходит в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Світанак». В нем также принимают участие представители органов госуправления, стационарных оздоровительных лагерей.

 
 
https://grodnonews.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский регион на первом месте в республике по оценке летней оздоровительной кампании. Достижения Гродненской области в летнем оздоровлении школьников были...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посольство Беларуси предостерегает от участия в протестах в Барселоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика