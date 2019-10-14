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Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно

15.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно

Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком региональном бизнес-форуме в Гродно

Белорусско-турецкий региональный бизнес-форум, который прошел в бизнес-центре СЭЗ «Гродноинвест», собрал около 20 представителей деловых кругов турецкой провинции Эскишехир. В состав турецкой делегации вошли руководство города и местной торгово-промышленной палаты, производители промышленного оборудования, изделий из металла и пластика, автокомпонентов, машин и локомотивов, мебели и иных изделий из дерева, пищевой продукции и средств для переработки отходов.
 
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно
 
От делегации Эскишехира участников форума приветствовал мэр города Ылмаз Буюкершен, в прошлом – ректор Анатолийского университета. Этот вуз стал пионером по внедрению дистанционной системы обучения. Успешный опыт взят за образец многими учреждениями образования разных стран.
 
– Органы власти готовы поддержать любую инициативу по развитию турецкого бизнеса  с созданием новых или расширением действующих производств, – отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Прорабатывается вопрос о создании турецкого индустриального парка. Инвестплощадка в Гродно будет уменьшенной копией белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень».
 
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно

 
Мечислав Гой предложил составить соответствующее соглашение о побратимских связях, которое станет дорожной картой в развитии отношений между городами на ближайшие годы.
 
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно
 
В ходе форума подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и промышленной палатой города Эскишехир, а также между Гродненским филиалом Белорусской торгово-промышленной палаты и промышленной палатой города Эскишехир.
 
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно
Как отметил председатель промышленной палаты Эскишехира Джелалеттин Кешикбаш, подписанные документы будут содействовать развитию сотрудничества в разных сферах. Он также рассказал, что провинция Эскишехир является крупным промышленным центром в Турции. Здесь расположены производители локомотивов и вагонов, авиасборочный завод и один из крупнейших производителей цемента. Регион представлен компаниями пищевой, текстильной и деревообрабатывающей промышленности. Эскишехир (что значит Старый Город) расположен в центре региона Центральная Анатолия, между Анкарой и Стамбулом. Население – около 900 тысяч человек. В городе находятся важнейшие предприятия машиностроения, авиационной промышленности (выпускаются двигатели к авиалайнерам), по производству бытовой техники, строительных материалов и керамики. Здесь добываются полезные ископаемые, хорошо развито сельское хозяйство. Эскишехир входит в десятку самых безопасных городов планеты. Известен также как студенческий город (работают три вуза).
 
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно
 

Турецкие бизнесмены провели переговоры с гродненскими деловыми кругами, после чего посетили предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест»: ОАО «Белкард», СООО «Конте Спа», СООО «ЗОВ-ПЛИТА». В минувшем году товарооборот между резидентами зоны с турецким бизнесом увеличился в три раза.

 
Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно
 
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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