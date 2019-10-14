Индустриальный парк и рост товарооборота в 3 раза. Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком бизнес-форуме в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Соглашения о сотрудничестве подписаны на белорусско-турецком региональном бизнес-форуме в Гродно

Белорусско-турецкий региональный бизнес-форум, который прошел в бизнес-центре СЭЗ «Гродноинвест», собрал около 20 представителей деловых кругов турецкой провинции Эскишехир. В состав турецкой делегации вошли руководство города и местной торгово-промышленной палаты, производители промышленного оборудования, изделий из металла и пластика, автокомпонентов, машин и локомотивов, мебели и иных изделий из дерева, пищевой продукции и средств для переработки отходов.





От делегации Эскишехира участников форума приветствовал мэр города Ылмаз Буюкершен, в прошлом – ректор Анатолийского университета. Этот вуз стал пионером по внедрению дистанционной системы обучения. Успешный опыт взят за образец многими учреждениями образования разных стран.

– Органы власти готовы поддержать любую инициативу по развитию турецкого бизнеса с созданием новых или расширением действующих производств, – отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Прорабатывается вопрос о создании турецкого индустриального парка. Инвестплощадка в Гродно будет уменьшенной копией белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень». – отметил







Мечислав Гой предложил составить соответствующее соглашение о побратимских связях, которое станет дорожной картой в развитии отношений между городами на ближайшие годы.





В ходе форума подписано Соглашение о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и промышленной палатой города Эскишехир, а также между Гродненским филиалом Белорусской торгово-промышленной палаты и промышленной палатой города Эскишехир.





Как отметил председатель промышленной палаты Эскишехира Джелалеттин Кешикбаш, подписанные документы будут содействовать развитию сотрудничества в разных сферах. Он также рассказал, что провинция Эскишехир является крупным промышленным центром в Турции. Здесь расположены производители локомотивов и вагонов, авиасборочный завод и один из крупнейших производителей цемента. Регион представлен компаниями пищевой, текстильной и деревообрабатывающей промышленности. Эскишехир (что значит Старый Город) расположен в центре региона Центральная Анатолия, между Анкарой и Стамбулом. Население – около 900 тысяч человек. В городе находятся важнейшие предприятия машиностроения, авиационной промышленности (выпускаются двигатели к авиалайнерам), по производству бытовой техники, строительных материалов и керамики. Здесь добываются полезные ископаемые, хорошо развито сельское хозяйство. Эскишехир входит в десятку самых безопасных городов планеты. Известен также как студенческий город (работают три вуза).



Турецкие бизнесмены провели переговоры с гродненскими деловыми кругами, после чего посетили предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест»: ОАО «Белкард», СООО «Конте Спа», СООО «ЗОВ-ПЛИТА». В минувшем году товарооборот между резидентами зоны с турецким бизнесом увеличился в три раза.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by