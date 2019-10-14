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Как отличить размороженное мясо от охлажденного

15.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как отличить размороженное мясо от охлажденного

Наверное, абсолютно каждая хозяйка скажет, что блюда, которые приготовлены из охлажденного и размороженного мяса, существенно отличаются по вкусу.

А иногда бывают такие магазины, где охлажденное и размороженное мясо перепутаны.

Эксперты объяснили, как не стать жертвой обмана и отличить одно от другого.

Изначально обратите внимание на срок годности, если мясо реально охлажденное, то оно может храниться не больше 2 дней, под вакуумом — 20 дней.

Если по сроку годности все отлично, то обратите внимание на упаковку. В случае когда упаковка вакуумная, то этикетка будет находиться внутри, так делают специально, чтобы защитить от «перебивки» сроков годности.

У обычной упаковки этикетка снаружи и прослеживаются намокания — говорит о том, что товар размораживался.

Также после разморозки прослойка жира у мяса принимает немного красноватый оттенок и становится более мягким.

То же самое касается и сухожилий. После разморозки цвет становится немного красноватым, а по консистенции — рыхлым. Зато у охлажденного мяса сухожилия более гладкие, блестящие и упругие.

Специалисты подчеркивают, что размороженное мясо не является чем-то ужасным и здоровью навредить не сможет.

Просто это свидетельствует о том, что мясо не первой свежести и неоднократно подвергалось заморозке — такой продукт будет менее полезным и, соответственно, вкусным.

Источник: belnovosti.by

 
 
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Наверное, абсолютно каждая хозяйка скажет, что блюда, которые приготовлены из охлажденного и размороженного мяса, существенно отличаются по вкусу. ...
 
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