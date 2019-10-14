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Мероприятия ко Дню матери проходят на Хотимщине
15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На прошедшей неделе учащиеся средней школы №2 собрались в Центральной библиотеке на мероприятие «Прекрасен мир любовью материнской». Накануне светлого праздника Дня матери и Покрова Пресвятой Богородицы, ещё раз прозвучали главные слова в адрес всех матерей.
Соб. информ.
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На прошедшей неделе учащиеся средней школы №2 собрались в Центральной библиотеке на мероприятие «Прекрасен мир любовью материнской». Накануне светлого праздника...
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