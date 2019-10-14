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Мероприятия ко Дню матери проходят на Хотимщине

15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На прошедшей неделе учащиеся средней школы №2 собрались в Центральной библиотеке на мероприятие «Прекрасен мир любовью материнской». Накануне светлого праздника Дня матери и Покрова Пресвятой Богородицы, ещё раз прозвучали главные слова в адрес всех матерей.
«Женщина-мать – начало жизни, хранительница, берегиня дома, жизни, любви. Самое прекрасное слово на Земле – мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нём всегда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, её ласка и взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь» – отметили ведущие. С этими словами согласились и все присутствующие.
Стихи, конкурсы, пословицы – во всём активно участвовали ребята, но не было в этот день ни победителей, ни побеждённых. Ведь это был лишь повод сказать в адрес своих матерей слова благодарности и уважения.

Соб. информ.

 
 
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На прошедшей неделе учащиеся средней школы №2 собрались в Центральной библиотеке на мероприятие «Прекрасен мир любовью материнской». Накануне светлого праздника...
 
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