ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди, дарящие праздник

15.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

День работников культуры – праздник не сугубо профессиональный. Как и День учителя, строителя и прочее. Даже если вы не причастны к этой сфере, их работа всегда на виду.

Приходя на концерты, праздники и иные культурные мероприятия мы не можем представить, что не увидим любимых исполнителей, коллективов и ансамблей. В минувшую пятницу в районном Центре культуры состоялось торжественное собрание работников культуры Хотимского района.
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, значимый вклад в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником – Днём работников культуры Почётной грамотой и денежной премией Хотимского районного исполнительного комитета были награждены: главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Сергей Ковалев и заместитель директора государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района» Екатерина Исаева.
За высокие творческие достижения, профессионализм, инициативность, большой личный вклад в развитие и популяризацию детского хореографического творчества и в связи с профессиональным праздником – Днём работников культуры денежной премией Хотимского районного исполнительного комитета поощрена учитель государственного учреждения образования «Хотимская детская школа искусств» Полина Ременькова.
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником Днём работников культуры, Почётной грамотой Хотимского районного Совета депутатов награжден художественный руководитель Забелышинского сельского Дома культуры Игорь Абушкевич.
За добросовестный труд, высокое мастерство, значительный вклад в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником Днём работников культуры денежной премией Хотимского районного Совета депутатов награжден художественный руководитель Ивановского сельского Дома культуры Александр Сёмочкин.
За профессиональное мастерство, высокие творческие достижения в системе дополнительного образования и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награждена учитель государственного учреждения образования «Хотимская детская школа искусств» Марина Сидорина.
За многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награжден рабочий по обслуживанию зданий государственного учреждения культуры «Хотимский районный историко-краеведческий музей» Василий Моховиков.
За сохранение, возрождение и развитие художественных народных промыслов, эстетическое воспитание и развитие творческих способностей детей через организацию обучения их навыкам, а также за участие в международных выставках, фестивалях, с целью популяризации декаративно-прикладного творчества и в связи с профессиональным праздником – Днём работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награждена мастер народных промыслов (ремесел) районного Дома ремесел государственного учреждения культуры «Централизованная система Хотимского района» Нина Роговская.
За большой вклад в развитие культуры Хотимского района, популяризацию самобытного хотимского фольклора на республиканском и международном уровнях – за развитие литературного и драматического направлений в культурно-досуговой сфере деятельности учреждений культуры Хотимского района и в связи с профессиональным праздником Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награжден методист районного Центра культуры Александр Александрин.
За добросовестный труд, профессионализм, качественное и добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награжден инженер группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома Валерий Лепкин.
За добросовестную работу в области культуры, профессионализм, качественное и ответственное исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награждена заместитель директора государственного учреждения культуры «Библиотечная сеть Хотимского района» Юлия Плешкина.
За многолетний добросовестный труд, значимый вклад в развитие культуры, активное участие в деятельности Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры. Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена методист районного Центра культуры Татьяна Кученкова.
За плодотворный труд, педагогический талант, творческий подход к воспитанию подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена заместитель директора ГУО «Хотимская детская школа искусств» Ирина Василькова.
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры, Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена экономист централизованной бухгалтерии отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома Наталья Антоненко.
За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры, Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждены коллектив ГУК «Парк культуры и отдыха г.п. Хотимска» в лице директора Евгения Карпечкина, уборщик служебных помещений центральной библиотеки ГУК «Библиотечная сеть Хотимского района» Алла Кротова, плотник группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сергей Мальков.
Я сознательно перечислил всех. Поскольку каждый из этих людей вносит весомый вклад в развитие культуры Хотимского района. Эти люди каждый раз дарят нам праздник.

Александр АЛЕКСАНДРИН

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День работников культуры – праздник не сугубо профессиональный. Как и День учителя, строителя и прочее. Даже если вы не причастны к этой сфере, их работа всегда на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отличить размороженное мясо от охлажденного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика