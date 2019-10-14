Люди, дарящие праздник

Источник материала: Новости Хотимска

День работников культуры – праздник не сугубо профессиональный. Как и День учителя, строителя и прочее. Даже если вы не причастны к этой сфере, их работа всегда на виду.

Приходя на концерты, праздники и иные культурные мероприятия мы не можем представить, что не увидим любимых исполнителей, коллективов и ансамблей. В минувшую пятницу в районном Центре культуры состоялось торжественное собрание работников культуры Хотимского района.

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, значимый вклад в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником – Днём работников культуры Почётной грамотой и денежной премией Хотимского районного исполнительного комитета были награждены: главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Сергей Ковалев и заместитель директора государственного учреждения культуры «Централизованная клубная система Хотимского района» Екатерина Исаева.

За высокие творческие достижения, профессионализм, инициативность, большой личный вклад в развитие и популяризацию детского хореографического творчества и в связи с профессиональным праздником – Днём работников культуры денежной премией Хотимского районного исполнительного комитета поощрена учитель государственного учреждения образования «Хотимская детская школа искусств» Полина Ременькова.

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником Днём работников культуры, Почётной грамотой Хотимского районного Совета депутатов награжден художественный руководитель Забелышинского сельского Дома культуры Игорь Абушкевич.

За добросовестный труд, высокое мастерство, значительный вклад в развитие культуры и в связи с профессиональным праздником Днём работников культуры денежной премией Хотимского районного Совета депутатов награжден художественный руководитель Ивановского сельского Дома культуры Александр Сёмочкин.

За профессиональное мастерство, высокие творческие достижения в системе дополнительного образования и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награждена учитель государственного учреждения образования «Хотимская детская школа искусств» Марина Сидорина.

За многолетний добросовестный труд, и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награжден рабочий по обслуживанию зданий государственного учреждения культуры «Хотимский районный историко-краеведческий музей» Василий Моховиков.

За сохранение, возрождение и развитие художественных народных промыслов, эстетическое воспитание и развитие творческих способностей детей через организацию обучения их навыкам, а также за участие в международных выставках, фестивалях, с целью популяризации декаративно-прикладного творчества и в связи с профессиональным праздником – Днём работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награждена мастер народных промыслов (ремесел) районного Дома ремесел государственного учреждения культуры «Централизованная система Хотимского района» Нина Роговская.

За большой вклад в развитие культуры Хотимского района, популяризацию самобытного хотимского фольклора на республиканском и международном уровнях – за развитие литературного и драматического направлений в культурно-досуговой сфере деятельности учреждений культуры Хотимского района и в связи с профессиональным праздником Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награжден методист районного Центра культуры Александр Александрин.

За добросовестный труд, профессионализм, качественное и добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награжден инженер группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома Валерий Лепкин.

За добросовестную работу в области культуры, профессионализм, качественное и ответственное исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры Почётной грамотой и денежной премией отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Хотимского райисполкома награждена заместитель директора государственного учреждения культуры «Библиотечная сеть Хотимского района» Юлия Плешкина.

За многолетний добросовестный труд, значимый вклад в развитие культуры, активное участие в деятельности Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры. Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена методист районного Центра культуры Татьяна Кученкова.

За плодотворный труд, педагогический талант, творческий подход к воспитанию подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена заместитель директора ГУО «Хотимская детская школа искусств» Ирина Василькова.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры, Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждена экономист централизованной бухгалтерии отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Хотимского райисполкома Наталья Антоненко.

За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников культуры, Почетной грамотой и денежной премией Райкома Профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма награждены коллектив ГУК «Парк культуры и отдыха г.п. Хотимска» в лице директора Евгения Карпечкина, уборщик служебных помещений центральной библиотеки ГУК «Библиотечная сеть Хотимского района» Алла Кротова, плотник группы централизованного хозяйственного обслуживания отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сергей Мальков.

Я сознательно перечислил всех. Поскольку каждый из этих людей вносит весомый вклад в развитие культуры Хотимского района. Эти люди каждый раз дарят нам праздник.

Александр АЛЕКСАНДРИН