Узелки на память

Источник материала: Новости Хотимска

В этом материале сконцентрируем внимание, хотя тоже в полном объеме сделать в рамках отведенного формата трудно, на работе молочно-товарного комплекса «Ельня» (Кленовка) ОАО «Бабушкино подворье». Здесь в ходе подведения итогов работы животноводов за сентябрь месяц с коллективом встретились: председатель райисполкома Дмитрий Рубан, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Мамлиенко, председатель районного объединения профсоюзов Валентина Войтенко, руководство сельхозпредприятия.

На комплексе содержится 1609 голов скота, из которых 640 – дойное стадо. Результаты доказывают правильность избранной схемы работы с молочным стадом.

На сегодня это лучший комплекс в районе по производству и реализации молока. За 9 месяцев валовой надой составил 2451 тонну молока, в том числе за сентябрь 277,7 тонн (106% к уровню прошлого года). Ежедневно на переработку отправляется более 9 тонн молочной продукции. Средний удой от коровы за январь-сентябрь составил 4339 килограммов молока, а среднесуточный привес молодняка КРС 708 граммов. Среднесписочная численность работников – 31 человек, среднемесячная заработная плата составляет 597,5 рублей.

– Вообще, я придерживаюсь принципа не мешать работать лучшим, поэтому в ходе проведения Дня животновода чаще встречаюсь с коллективами, где больше проблем, – заметил председатель райисполкома Дмитрий Рубан. – У вас есть что посмотреть и чему поучиться. Не случайно здесь регулярно проводятся семинары. К вам не стыдно пригласить ответственных работников вышестоящих организаций. При этом, судя по выступлениям директора и заместителя начальника райсельхозпрода, резервы в работе есть и стремиться также есть куда. Были в истории комплекса периоды, когда ежедневно надаивали и продавали по 11 тонн молока и больше, а среднесуточные удои молока от коровы составляли около 20 килограммов. Да и сортом «экстра» продавали больше. К 100-процентной эффективности работы комплекса нужно стремиться. Так, Анна Михайловна? (начальник МТК Мурашко, авт.).

– На это и настраиваем людей. Задача, которую мы можем решить, – на тех самых кормах, которыми располагаем, совершенно реально увеличить объем реализации молока на 10-15%, – убеждена Мурашко. – Самая главная проблема – человеческий фактор. Но мы справимся с этим.

– Вы как опытный специалист знаете, что вся работа на молочно-товарном комплексе должна осуществляться по регламенту, – продолжил Дмитрий Михайлович. – Вот, например, Анатолий Михайлович (директор ОАО Кравченко, авт.) уже частично затрагивал вопрос, маленький узелок на память. Очень сложно заставить кушать сытую корову. Вы должны всячески стимулировать ее поедать корм. Для этого необходимо, чтобы каждые час-два на комплексе проходил самый главный человек, скотник, и корм подгребал на кормовом столе. И не важно, дотягивается корова до корма или нет. Увидев человека, у нее стимулируется желание подойти и съесть корм. И таких узелков много.

В ходе встречи был поднят весь спектр вопросов, касающихся работы коллектива комплекса в разрезе экономической целесообразности и реальной возможности получения дополнительной продукции. Это должно найти свое отражение в учебе специалистов, доярок, телятниц, слесарей работать грамотно, профессионально и творчески.

В заключение два момента, которые, как вы уже, наверное, успели заметить, становятся традиционными в сфере сельского хозяйства. Дмитрий Рубан вручил ценные подарки оператору машинного доения Галине Алексеевой и оператору по выращиванию телят Людмиле Лепшовой.

А затем участников Дня животновода зажигали артисты Забелышинского сельского Дома культуры.

Перед тем, как покинуть комплекс, еще раз прошел по этому Арбату. Осень, а комплекс утопает в цветах, которые расположены по периметру и между сараями. Представлено всевозможное самодеятельное творчество. Сад, посаженный весной 2015 года в честь 70-летия Великой Победы. Здесь считают, что ферма – не то место, где единожды навел порядок и он там постоянно будет. Это кропотливая, рутинная, каждодневная работа. Глядя на всю эту красоту и богатство творческого воображения, невольно задумываешься: разве можно здесь плохо работать?