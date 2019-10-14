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У премьера Украины обсудили незаконную надстройку на Майдане. К чему пришли?

15.10.2019 18:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, вчера мы рассказывали про незаконную надстройку на историческом здании на Майдане в Киеве, с которой никто не может справиться. Как оказалось, сегодня по этому поводу прошло совещание на высоком уровне — у премьер-министра. И там, судя по всему, реши бороться с «царями-балконами», о которых мы вам как-то рассказывали.


Фото: Александр Гончаров

Как рассказал в фейсбуке советник киевской горадминистрации Максим Бахматов, на совещании по поводу надстройки на Майдане приняли участие премьер Алексей Гончарук, мэр Киева Виталий Кличко, местные чиновники, руководство полиции и другие. Итоги такие: 1) дали свои замечания относительно действующего законодательства; 2) проговорили стратегию борьбы с незаконным строительством; 3) договорились про «регулярный апдейт, репорт и реальный результат».


Фото со страницы Бахматова в фейсбуке

А пока в Украине думают, как бороться с самоволками, посмотрите на наш топ тех самых «царей-балконов», которые построены по всей стране.

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