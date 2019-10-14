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Достаток белорусов по официальной статистике продолжает расти (но медленнее, чем месяц назад)

15.10.2019 18:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благосостояние белорусов, по официальной статистике, продолжает расти. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе — августе выросли на 6,8% к аналогичному периоду 2018 года, следует из данных Белстата. Однако начиная с мая темпы роста начали снижаться.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 

Этот показатель за январь-август вырос на 6,8% по отношению к этому же периоду 2018 года. В январе-июле он был на уровне 7,1%. Это значит, что белорусы стали богатеть медленнее.

 

Если посмотреть на структуру, то самую большую часть в общем объеме денежных доходов белорусов по-прежнему занимает зарплата — это 64,2%. Меньшую — доходы от собственности и прочие доходы — всего 4,7%.

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Белстат снова подсчитал реальные располагаемые денежные доходы населения.
 
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