Достаток белорусов по официальной статистике продолжает расти (но медленнее, чем месяц назад)

Источник материала: Tut.by

Благосостояние белорусов, по официальной статистике, продолжает расти. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе — августе выросли на 6,8% к аналогичному периоду 2018 года, следует из данных Белстата. Однако начиная с мая темпы роста начали снижаться.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Этот показатель за январь-август вырос на 6,8% по отношению к этому же периоду 2018 года. В январе-июле он был на уровне 7,1%. Это значит, что белорусы стали богатеть медленнее.

Если посмотреть на структуру, то самую большую часть в общем объеме денежных доходов белорусов по-прежнему занимает зарплата — это 64,2%. Меньшую — доходы от собственности и прочие доходы — всего 4,7%.