ПВТ не спасет: экономика Беларуси впадает в стагнацию - за 9 месяцев рост всего1%!

несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены", - заявил Сергей Румас на заседании президиума Совмина во вторник в "Вчера получены предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев – рост продолжает замедляться - предварительно 101% (рост на 1% - ИФ) по итогам января-сентября. И этоу и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены", - заявилна заседании президиума Совмина во вторник в Минске





"Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства", – подчеркнул Румас.





Александру Турчину в начале ноября подготовить заседание правительства по итогам работы экономики за 9 месяцев, "где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей", - цитирует сообщение пресс-службы правительства interfax.by Премьер поручил своему первому заместителюв начале ноября подготовить заседание правительства по итогам работы экономики за 9 месяцев, "где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, с оценкой действий этих руководителей", - цитирует сообщение пресс-службы правительства









Премьер также подчеркнул, что "ситуация с экспортом по итогам января-августа 2019 года непростая и не может устраивать".





"Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров – 96,9% (снижение 3,1% - ИФ). Много вопросов к министрам, "губернаторам", серьезно недорабатывает министерство иностранных дел и руководители загранучреждений", - считает Румас.





По его данным, "если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%". "Однако это не должно служить ни для кого успокоением", - отметил он.





Премьер также подчеркнул снижение уровня диверсификации экспорта.





"Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина", - сказал Румас.





Глава правительства обратил внимание, из "57 в 37 загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15-ти– второй год подряд".





"По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа", – подчеркнул Румас.





Как сообщалось, по данным Белстата, ВВП Беларуси в январе-августе вырос на 1,1%. Темп роста ВВП страны в январе-июле составлял 1,3%, в янвре-июне 0,9%, в январе-мае - 1%, в январе-апреле - 1,4%.









В 2018 году ВВП Беларуси увеличился на 3% (при прогнозе 3,5%) после роста на 2,4% в 2017 году. Правительство страны в целевом макропрогнозе на 2019 год рассчитывало на рост ВВП на уровне 4%.





Всемирный банк в октябре понизил свой июньский прогноз роста экономики Беларуси в 2019 году до 1,5% с 1,8%. Прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 и 2021 годах не изменился - 1,3% и 1,2% соответственно.





По оценке международных финансовых институтов ВВП Беларуси в 2019 году вырастет не более чем на 1,2%.









Ранее в МВФ неоднократно предупреждали, что для нормального развития экономики стране остро необходима реформа госпредприятий. Но Лукашенко наотрез отказывается это делать, цепляясь за "фамильное серебро", как утопающий за соломинку.