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В России хотят ликвидировать движение "За права человека"

15.10.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, в котором потребовало ликвидировать правозащитную организацию «За права человека».

В документе сказано, что основанием для ликвидации движения стали нарушения Конституции РФ и ряда российских законов. Среди прочего упоминаются административные протоколы, составленные на организацию по закону об «иностранных агентах».

В последние месяцы главу организации «За права человека» Льва Пономарева неоднократно штрафовали за нарушение закона об «иностранных агентах».


В феврале 2019 года Минюст по итогам внеплановой проверки признал движение «За права человека» «иностранным агентом». До этого организацию вносили в список «иностранных агентов» в декабре 2014 года, но год спустя ее оттуда исключили.
 
 
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Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, в котором потребовало ликвидировать правозащитную организацию «За права человека».
 
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