20-летний минчанин украл у родителей своего друга почти $8 тыс.

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Минске. 20-летний минчанин пришел в гости к другу, родители которого уехали на дачу.

Молодые люди решили придумать себе досуг, но денег для его проведения не было. Сын хозяев квартиры первоначально предложил взять сбережения родителей, показав другу, где они находятся, но затем передумал это делать. Однако 20-летний парень решил воспользоваться моментом и похитил $7650.

По данному факту проводится проверка. Ее материалы отправлены в Ленинский РОСК г. Минска для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

По информации ГИОС Ленинского РУВД г. Минска, молодой человек в 2018 году уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. Сейчас он не учится и не работает, живет на съемной квартире с девушкой, а незаконно полученные деньги потратил на одежду, игры в казино, а также раздал долги.