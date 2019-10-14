Источник материала: Новости Волковыска

В субботу, 19 октября, в ответном матче розыгрыша ½ Кубка регионов Беларуси по футболу волковысская «Спарта» на домашнем поле ОАО «Красносельскстройматериалы» примет минскую команду «Феникс».

В первом матче, прошедшем в минувшую субботу на поле столичного БГАТУ, волковычане были сильней 0:1. Гол на счету Евгения Василевского.

Приглашаем всех поддержать земляков. Начало матча в 13 часов.

Во второй полуфинальной паре «Полоцк-2019» - «Ливадия» не все так гладко. Итоговый счет 4:1 в пользу полочан под вопросом – в очередной раз в нынешнем розыгрыше проигравшими подан протест, рассмотрение которого может проигравших сделать победителями. Но это уже другая история…