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Новости экономики за 15.10.2019

15.10.2019 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Температурные рекорды последних дней совсем не повод отказаться от подготовки к морозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы сегодня перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.

Новости экономики за 15.10.2019

Теперь только оно будет поступать на нефтебазы и АЗС страны. Предполагается, что полная замена летнего дизеля произойдёт в течение двух недель, к 1 ноября.

В Поставах будут выпускать спички для Африки

ОБЪЁМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1,2% ДО 3,421 МЛРД. РУБЛЕЙ

Новости экономики за 15.10.2019

Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на банковских счетах за сентябрь прибавила менее 1,5 % и составляет примерно 45,3 миллиарда рублей. При этом объём наличности в обороте прибавил только 1,2 %. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 421 миллион рублей.

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОТМЕЧЕН В ЕЖЕГОДНОМ РЕЙТИНГЕ ИЗДАНИЯ FINANSIAL TIMES

Новости экономики за 15.10.2019

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень» отмечен сразу в двух номинациях обновлённого рейтинга свободных экономических зон, который ежегодно готовит издание Finansial Times. Международные эксперты признали парк в качестве зоны, способствующей торговле за счёт развитой таможенной инфраструктуры. На его территории есть пункт таможенного оформления, что позволяет резидентам совершать все операции в одном месте.

Переход на электронный техпаспорт откладывается до 2020 года

В другой номинации было отмечено наличие в «Великом Камне» возможностей для расширения действующих производств. Рейтинг свободных экономических зон составляется на основе показателей об объёмах инвестиций, лёгкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры. Он является авторитетным источником по выбору локации инвестирования.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Температурные рекорды последних дней совсем не повод отказаться от подготовки к морозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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