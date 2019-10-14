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В Поставах будут выпускать спички для Африки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Африке будут разжигать огонь белорусскими спичками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания из Объединённых Арабских Эмиратов намерена организовать соответствующее производство в Поставах.
На первом этапе инвестиции составят 3 миллиона долларов. Будет создано не менее 25 новых рабочих мест. Весь объём производимой продукции планируется экспортировать в страны чёрного континента.
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Новости Беларуси. В Африке будут разжигать огонь белорусскими спичками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания из Объединённых Арабских Эмиратов...
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