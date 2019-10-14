В Поставах будут выпускать спички для Африки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Африке будут разжигать огонь белорусскими спичками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания из Объединённых Арабских Эмиратов намерена организовать соответствующее производство в Поставах.

На первом этапе инвестиции составят 3 миллиона долларов. Будет создано не менее 25 новых рабочих мест. Весь объём производимой продукции планируется экспортировать в страны чёрного континента.