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В Минске парень предложил женщине купить её собаку, а затем украл питомца

15.10.2019 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в похищении собаки. 

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в ночь с 10 на 11 октября. 24-летний парень заинтересовался собакой, которую выгуливала 43-летняя женщина. Между людьми завязалась беседа.  

Парень предложил купить питомца, но договориться не удалось. Диалог продолжился на другие темы.  

В Минске парень предложил женщине купить её собаку, а затем украл питомца
Фото: СК 

После прощания с новой знакомой молодой человек схватил животное и побежал. Женщина не смогла его догнать и обратилась к правоохранителям. Парня задержали по месту жительства. Питомца вернули хозяйке.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». К парню применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.  

Продолжается расследование.  

В августе минчанин украл чужую собаку и подарил её жене на день рождения (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина подозревается в похищении собаки.  По информации Следственного комитета, происшествие случилось в ночь с 10 на 11 октября....
 
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