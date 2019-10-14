ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу

15.10.2019 18:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Логойском районе нетрезвый мужчина угнал трактор и катался по деревне. 

По информации Следственного комитета, житель Минска 11 октября сообщил о пропаже трактора «Т-25», который находился во дворе его дачного дома в деревне Октябрь. 

По подозрению был задержан 30-летний житель соседней деревни.  

Мужчина рассказал следователям, что помогал потерпевшему чинить трактор, поэтому знал, как его завести. Ночью сельчанин проходил мимо дома, проник в гараж, запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Затем мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, спрятал трактор в лесном массиве. 

В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу
Фото: СК 

Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и лишен водительского удостоверения.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».   

Допрашиваются подозреваемые, потерпевшие и свидетели. Назначены экспертизы. Выполняются следственные и иные процессуальные действия, по результатам которых буден дана окончательная правовая оценка его действиям.  

В начале октября житель Мостов угнал грузовик, покатался и вернул на место (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Логойском районе нетрезвый мужчина угнал трактор и катался по деревне.  По информации Следственного комитета, житель Минска 11 октября сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выразил соболезнования японцам в связи с тайфуном «Хагибис»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика