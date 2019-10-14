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В Логойском районе мужчина угнал трактор, покатался по деревне и спрятал его в лесу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Логойском районе нетрезвый мужчина угнал трактор и катался по деревне.
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По подозрению был задержан 30-летний житель соседней деревни.
Мужчина рассказал следователям, что помогал потерпевшему чинить трактор, поэтому знал, как его завести. Ночью сельчанин проходил мимо дома, проник в гараж, запустил двигатель и поехал кататься по деревне. Затем мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, спрятал трактор в лесном массиве.
Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и лишен водительского удостоверения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
Допрашиваются подозреваемые, потерпевшие и свидетели. Назначены экспертизы. Выполняются следственные и иные процессуальные действия, по результатам которых буден дана окончательная правовая оценка его действиям.
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Новости Беларуси. В Логойском районе нетрезвый мужчина угнал трактор и катался по деревне. По информации Следственного комитета, житель Минска 11 октября сообщил...
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