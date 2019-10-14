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В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым

15.10.2019 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Проводить Леонова в последний путь пришли несколько сотен человек: друзья, родные и коллеги.

Он первым вышел в открытый космос. На 86 году жизни умер Алексей Леонов

В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. А в 1975 году принял участие в первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

Летчик-космонавт ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым

В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым

В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым

Люди в материале: Алексей Леонов
 
 
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Новости России. В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония проходила на...
 
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