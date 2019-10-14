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В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым
Источник материала: СТВ
Новости России. В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Проводить Леонова в последний путь пришли несколько сотен человек: друзья, родные и коллеги.
Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. А в 1975 году принял участие в первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.
Летчик-космонавт
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Новости России. В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония проходила на...
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