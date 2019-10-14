Источник материала: СТВ

Новости России. В России простились с советским космонавтом Алексеем Леоновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурная церемония проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Проводить Леонова в последний путь пришли несколько сотен человек: друзья, родные и коллеги.

Он первым вышел в открытый космос. На 86 году жизни умер Алексей Леонов





Алексей Леонов первым вышел в открытый космос. А в 1975 году принял участие в первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

Летчик-космонавт ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.











