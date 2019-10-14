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Благотворительный концерт ко Дню матери на площадке ТЦ «Дионис»

15.10.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 октября 2019 года в ТЦ "Дионис" прошел благотворительный концерт, приуроченный ко Дню матери и сбору средств на лечение Владислава Якимовича.

Благотворительный концерт ко Дню матери на площадке ТЦ «Дионис»

Это замечательная возможность поздравить наших мам и бабушек с праздником, порадовать их своим творчеством и помочь талантливому Владику.

Благотворительный концерт ко Дню матери на площадке ТЦ «Дионис»

Многодетным мамам, семьям Саган и Димовых, были вручены подарки от ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста" и Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов.

Благотворительный концерт ко Дню матери на площадке ТЦ «Дионис»
 Благотворительный концерт ко Дню матери на площадке ТЦ «Дионис»

Выражаем благодарность всем принявшим участие в сборе средств Якимовичу Владиславу и творческому центру «АртПиппер», организовавшему праздничный концерт.

Ленинский район г.Бреста

По информации территориального центра социального обслуживания

населения Ленинского района г.Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  13 октября 2019 года в ТЦ "Дионис" прошел благотворительный концерт, приуроченный ко Дню матери и сбору средств на лечение Владислава Якимовича. Это замечательная...
 
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