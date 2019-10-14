 Благотворительный концерт ко Дню матери на площадке ТЦ «Дионис»

Источник материала: Виртуальный Брест

13 октября 2019 года в ТЦ "Дионис" прошел благотворительный концерт, приуроченный ко Дню матери и сбору средств на лечение Владислава Якимовича.





Это замечательная возможность поздравить наших мам и бабушек с праздником, порадовать их своим творчеством и помочь талантливому Владику.





Многодетным мамам, семьям Саган и Димовых, были вручены подарки от ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста" и Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов.







Выражаем благодарность всем принявшим участие в сборе средств Якимовичу Владиславу и творческому центру «АртПиппер», организовавшему праздничный концерт.

Ленинский район г.Бреста

По информации территориального центра социального обслуживания

населения Ленинского района г.Бреста