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В Брестском районе под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок

15.10.2019 19:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Брестском районе под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок
УВД Брестского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября около 15.20. 47-летний водитель «Ауди 80» двигался по улице Белорусской в деревне Козловичи Брестского района.

В Брестском районе под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок В Бресте на пешеходном переходе автомобиль сбил 9-летнюю школьницу

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, на перекрестке улицы Белорусской и автодороги, ведущей к улице Юбилейной, водитель совершил наезд на ребенка. Он пересекал проезжую часть справа налево относительно движения автомобиля.

В результате происшествия 6-летний мальчик с травмами доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Брест
 
 
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