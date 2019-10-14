В Брестском районе под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября около 15.20. 47-летний водитель «Ауди 80» двигался по улице Белорусской в деревне Козловичи Брестского района.

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По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, на перекрестке улицы Белорусской и автодороги, ведущей к улице Юбилейной, водитель совершил наезд на ребенка. Он пересекал проезжую часть справа налево относительно движения автомобиля.

В результате происшествия 6-летний мальчик с травмами доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.