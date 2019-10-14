Кишка тонка: россиянку из американского санкционного списка отпустили

"Да, ее задерживали, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи", - сказал Брылев.





Он также заявил, что "Генеральная прокуратура поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении нее на территории Беларуси".





В свою очередь в МВД Беларуси заявили, что "Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска как находящаяся в международном розыске". "В установленном порядке материалы были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру", - добавили в министерстве.





Между тем член Общественной палаты РФ сообщил "Интерфаксу", что Богачева возвращается в Россию. "По моим данным, она с мужем сейчас возвращается в Россию", - сказал Малькевич.





Он уточнил, что сейчас нет связи с Богачевой и ее мужем, так как "они спешат перебраться в безопасное место".









Ранее СМИ сообщили, что в Минске задержана гражданка России Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о "вмешательстве в выборы" в этой стране.





В министерстве внутренних дел Беларуси, КГБ, Генпрокуратуре, Госпогранкомитете, министерстве иностранных дел Беларуси и посольстве России в Беларуси ранее информацию о задержании россиянки не комментировали.





Позднее член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что россиянка Анна Богачева задержана в Беларуси Интерполом по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.





"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", - сообщил Малькевич в социальных сетях.





Он рассказал "Интерфаксу", что Богачева была задержана в гостинице в Минске. С ней были муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать.





Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Богачева является гендиректором и совладельцем ООО "Айти Дебаггер" (OOO "AITI DEBAGGER").





Ей принадлежит 80% компании, зарегистрированной в одной из квартир дома 63 по улице Планерная в Санкт-Петербурге. Остальные 20% принадлежат Михаилу Потепкину.





Компания учреждена 14 апреля 2014 года. Основным видом деятельности компании является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного ования.





В сентябре 2018 года Вашингтон объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями. По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.









В частности, в список были включены "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и несколько сотрудников этой структуры.





В феврале 2018 Министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг", а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".





Среди 13 обвиняемых, наряду с Богачевой, оказались Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.





Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за "вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки".





"Конкорд менеджмент и консалтинг" стала одной из трех компаний, которых спецпрокурор Роберт Мюллер в своем расследовании обвинил в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.





По данным "СПАРК-Интерфакс", Пригожин является генеральным директором компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".











