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Белорусские пограничники собираются станцевать модерн в Витебске

15.10.2019 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ХХХII Международном фестивале современной хореографии определят лучших среди белорусских конкурсантов

В Витебске с 18 по 23 ноября пройдет ХХХII Международный фестиваль современной хореографии. На фестивале выступят артисты из Беларуси, Бельгии, Испании, Нидерландов, России, Украины.


театр «Балет Евгения Панфилова»

Сейчас идет прием конкурсных заявок. Как рассказала заместитель генерального директора центра культуры «Витебск» по специальным проектам Марина Романовская, заявку подало даже трио, представляющее белорусские пограничные войска. Учитывая, что солист китайской народной армии дважды брал гран-при на международном конкурсе, который проводится на IFMC биеннале, выступление белорусских военных танцоров тоже может стать сюрпризом, пишет kp.by


В гостевой программе – проекты, которые станут настоящим подарком для любителей модерн-хореографии. 


академический театр «Киев Модерн-балет» 

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова привезет в Витебск хореографический спектакль «Анна Каренина», академический театр «Киев Модерн-балет» - мировую премьеру балета «Вий», театр «Балет Евгения Панфилова» - одноактные балеты «Лабиринт» и «Человек воздуха», танцевальная компания Кукай Дантза из Испании представит танцевальный спектакль «OSKARA», а Кимми Лигтвоэт и Стивен Мишель (Бельгия-Нидерланды) – спектакль «SWEAT BABY SWEAT». У всех спектаклей гостевой программы есть возрастное ограничение для зрителей.
 
Теги: Витебск
 
 
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На ХХХII Международном фестивале современной хореографии определят лучших среди белорусских конкурсантов
 
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