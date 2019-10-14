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Туда-обратно за €29! "Белавиа" проводит традиционную осеннюю распродажу

15.10.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская авиакомпания "Белавиа" 16 октября проводит традиционную осеннюю распродажу билетов, об этом пишут "Вандроўкі".


"Танколёт" авиакомпании "Белавиа" на взлётно-посадочной полосе / Еврорадио

С 9:30 до 23:59 16 октября можно будет приобрести билеты с существенной скидкой. Самые дешевые — в московский аэропорт "Жуковский" будут стоить от 29 евро за round trip — рейсы туда и обратно.

Условия акции таковы:

- даты полётов: с 1 ноября по 10 декабря 2019 года и с 15 января по 29 февраля 2020 года;
- купить билеты можно будет только на сайте "Белавиа";
- максимальный срок пребывания в пункте назначения по данному тарифу — 30 дней;
- количество билетов ограничено;
- билет, не использованный на рейсе "туда", на обратный рейс аннулируется, в этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращаются;
- менять и возвращать акционные билеты запрещено;
- при приобретении билета гражданами Беларуси, а также при оплате картами белорусских банков платёжную операцию возможно провести только в белорусских рублях.


Направления и цены за полет туда — обратно из Минска (в евро):

Милан — 97;
Рим — 110;
Барселона — 91;
Прага / Будапешт — 87;
Ларнака / Женева / Тель-Авив — 93;
Париж — 122;
Лондон — 100;
Брюссель / Варшава — 69;
Вильнюс — 43;
Ганновер — 95;
Берлин — 90;
Франкфурт — 113;
Стокгольм — 85;
Хельсинки — 80;
Таллин — 76;
Рига — 65;
Мюнхен — 107;
Краснодар / Сочи / Санкт-Петербург — 55;
Тбилиси — 84;
Батуми — 72;
Баку — 124;
Киев — 73;
Калининград — 35;
Ереван — 110;
Ашхабад — 104;
Москва Домодедово — 39;
Москва Жуковский — 29.

В "Белавиа" Еврорадио информацию о распродаже не подтвердили, но и не опровергли, сказав, что все сведения, которые авиакомпания считает необходимым распространить, будут распространены завтра через её собственные каналы.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская авиакомпания "Белавиа" 16 октября проводит традиционную осеннюю распродажу билетов, об этом пишут "Вандроўкі".
 
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