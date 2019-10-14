У Парфенова отобрали бренд «Намедни»

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Парфенов объяснил, что телеканал направил свои возражения его партнеру по проекту перед нынешним, вторым сезоном передачи, в котором рассказывается про период в истории СССР с 1952 года по 1960 год. «Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд "Намедни" оказался самым востребованным», — заявил Парфенов.





Он добавил, что перед первым сезоном передачи, в котором освещаются события с 1946 года по 1951 год, телеканал-правообладатель предварительно не возражал против использования названия «Намедни», но не захотел оформить это официально.





пишет Лента.ру Оригинальная авторская передача Парфенова «Намедни» выходила на Центральном телевидении СССР в 1990-1991 годах и на НТВ в 1993-2004 годах. За время своего существования программа сменила три жанра: информационная программа неполитических новостей за неделю, документальный проект и информационно-аналитическая программа. После увольнения Леонида Парфенова с НТВ ее закрыли,Лента.ру





В марте 2019 года журналист возобновил выпуск «Намедни» на своем YouTube-канале «Парфенон». Новая передача представляет из себя исторический цикл об истории СССР после Великой Отечественной войны. Спустя месяц НТВ объявил о запуске собственного онлайн-сериала под таким же названием.



