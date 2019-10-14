Обвинение просит 6 лет лишения свободы для бывшего замминистра здравоохранения





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





news.tut.by Обвиняемый не признает вину ни по одному пункту обвинения. Он считает: подаренный iPhone и кожаный портфель — это не мошенничество или взятка, а подарок. У стороны обвинения другое мнение, пишет





Сегодня в суде Советского района Минска состоялись прения сторон. Как стало известно TUT.BY, прокурор Сергей Гиргель попросил суд признать виновным бывшего заместителя министра здравоохранения Валерия Шевчука в получении взяток и мошенничестве и приговорить к 6 годам лишения свободы.





Шевчук был задержан 25 февраля 2019 года. Сперва его обвиняли только по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), но уже во время процесса прокурор предъявил новое обвинение — добавилась ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество).





— Вину не признаю, — заявлял обвиняемый. — У меня не было умысла на хищение путем мошенничества. Рубцова (глава представительства французской компании — Прим. TUT.BY) заранее о подарке не говорила, наша встреча носила консультативный характер. Когда после разговора Рубцова передала пакет, не знал о его содержимом. Позже увидел, что там телефон (IPhone 5. — Прим. TUT.BY), воспринимал эту вещь как подарок, сувенир.





Лариса Рубцова, глава представительства французской компании, основной взяткодатель не только по делу Валерия Шевчука, но и начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Ларисы Реутской. Рубцова от уголовной ответственности освобождена и сейчас ее пятый день допрашивают в суде по делу Реутской.





— Без обид, но есть такой диагноз, как старческий маразм. Лариса Леонидовна (свидетель Рубцова. — Прим.TUT.BY) помнит, что было два года назад, но не помнит, что было вчера. Она помнит только те моменты, которые ей выгодны, — обращался к суду Валерий Шевчук.





Бывшего заместителя министра здравоохранения обвиняют в том, что от Ларисы Рубцовой он получил iPhone 5 и кожаный портфель. Сторона обвинения расценило это как мошенничество, ведь Шевчук не собирался никому помогать, а подарки все равно принял. А вот настольный набор из мрамора и 2 тысячи долларов, по мнению прокурора, это уже взятка. Получив ее, обвиняемый согласовал номенклатуру компании «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку лекарственных средств, которая принадлежит мужу Рубцовой.









— Я действительно согласовал номенклатуру, но таких за время своей практики согласовал более 500. Не было ни одного случая отказа, я был заинтересован в производстве лекарственных средств, — пояснял в суде Шевчук.





— Но ведь должны быть хоть какие-то доказательства, помимо слов Рубцовой! — обращал внимание суда обвиняемый.





Что же касается покупки набора мебели за счет другого обвиняемого, взяткодателя и учредителя коммерческой компании Олега Головача, Шевчук этот эпизод вообще отрицает.





Приговор Валерию Шевчуку будет оглашен 21 октября.



