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На зависть Депардье: белорусская сельчанка сделала убыточный колхоз образцовым

15.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент хвалит ее за успехи, а Депардье приезжает за опытом. Председательница одного из белорусских колхозов за 11 лет превратила убыточные фермы в цветущие поля и образцовые коровники. Все ли получалось сразу, и за что Нине Железновой пришлось побороться, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Работаю по 14 часов, от четырех до восьми», – говорит директор сельхозкооператива Нина Железнова. 

Встречать рассветы и провожать закаты для Нины Железновой привычное дело, а не романтика. По дороге на работу председатель из окна автомобиля всматривается в поля. Как убрали, что посадили. То и дело останавливает машину. Везде нужен личный присмотр.


  
«Всего у нас около 10 тысяч гектаров сельхозугодий. Выращиваем зерновые, кукурузу, картофель, морковку, свеклу», – перечислила она. 

Еще одиннадцать лет назад такого изобилия здесь не было. А о шеститысячном поголовье скота на фермах никто и не мечтал. Колхоз разваливался и вместе с ним надежды деревенских жителей на достойную жизнь. На очередных выборах председателя Нина Викентьева обошла нескольких мужчин. Признается, что хозяйство досталось ей трудное. Но помог опыт. Была и полеводом, и агрономом. Сама выросла на селе. Сегодня здесь показатели одни из лучших в области. «На ферме у нас удой на корову – 10 тысяч литров молока в год», – сказала Нина Железнова.

Президент Александр Лукашенко приезжал на сельхозпредприятие в свой день рождения. Работников похвалил и даже сделал покупку.

Об успехах сельчан узнали и французы. На фермы приехал тот самый граф Монте-Кристо. Жерар Депардье увлекается сельским хозяйством. Белорусский опыт актера впечатлил. «Я живу в Саранске, там таких технологичных ферм нет», – сказал он. 

Сегодня на сельхозпредприятии работает полтысячи человек. Половина из них – женщины. И если поначалу к новому руководителю относились с недоверием, то сейчас директором дорожат. Говорят, наша защитница, где еще найдешь такую?!
  
«Она для нас идеал, мы хотим быть на нее похожи и добиваться таких же целей», – отметила бригадир молочно-товарной фермы сельхозкооператива Ольга Шиманович.

Сама же Нина Железнова о себе говорит просто: трудолюбивая. Как и полагается сельской женщине. Землю уметь вспахать, а если надо – родное село поднять. И такую жизнь на городскую ни за что не променяет. В деревне, говорит, человеку жить лучше всего. Главное, чтобы работа была.

В Беларуси всего 50 женщин, которые руководят сельскохозяйственными кооперативами. А всего на селе проживает 1 миллион 200 тысяч представительниц прекрасного пола. И сегодня их день – международный день сельских женщин. Есть в календаре и такой праздник. 



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Председательница одного из белорусских колхозов за 11 лет превратила убыточные фермы в цветущие поля и образцовые коровники.
 
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