БГУ попал в топ-25 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский государственный университет занял 25-е место в рейтинге вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA). В оценочном списке отражены 350 лучших вузов из более 2900 университетов заявленного региона. Таким образом, позиция БГУ соответствует вхождению в 1% лучших университетов на данной территории, заявили в пресс-службе Белгосуниверситета.

Оценка проводилась по девяти критериям: академическая репутация; репутация среди работодателей; соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава; доли сотрудников с ученой степенью, приглашенных преподавателей из других стран, иностранных студентов; эффективность интернет-ресурсов; количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника; цитируемость научных статей ученых университета.

В данном рейтинге из белорусских учреждений высшего образования также представлены БНТУ (103-е место), БГУИР (158-е место) и Гродненский государственный университет им.Я.Купалы (195-е место).

Тройку лидеров регионального рейтинга составили МГУ имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.