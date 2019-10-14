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БГУ попал в топ-25 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии

15.10.2019 19:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БГУ попал в топ-25 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии
Фото из открытых источников

Белорусский государственный университет занял 25-е место в рейтинге вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA). В оценочном списке отражены 350 лучших вузов из более 2900 университетов заявленного региона. Таким образом, позиция БГУ соответствует вхождению в 1% лучших университетов на данной территории, заявили в пресс-службе Белгосуниверситета.

БГУ попал в топ-25 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии БГУ попал в список лучших мировых вузов

Оценка проводилась по девяти критериям: академическая репутация; репутация среди работодателей; соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава; доли сотрудников с ученой степенью, приглашенных преподавателей из других стран, иностранных студентов; эффективность интернет-ресурсов; количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника; цитируемость научных статей ученых университета.

В данном рейтинге из белорусских учреждений высшего образования также представлены БНТУ (103-е место), БГУИР (158-е место) и Гродненский государственный университет им.Я.Купалы (195-е место).

Тройку лидеров регионального рейтинга составили МГУ имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

 
 
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