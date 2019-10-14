К Земле летит космическая «скала» размером с Челябинский метеорит

Источник материала: Вороновская газета





В последний раз астероид подходил близко к нашей планете в 1904 году.

К Земле на высокой скорости приближается крупный астероид 2019 TA7, выяснили ученые из Центра изучения околоземных объектов NASA. Диаметр космического тела составляет около 34 метров, сообщает портал Newsweek.

Астероид был обнаружен только 9 октября 2019 года. Его скорость составляет около 38 100 километров в час. Проанализировав орбиту объекта, ученые подсчитали, что 15 октября он приблизится к нашей планете на максимальное расстояние за последние 115 лет – 1,5 миллиона километров. По словам авторов исследования, 2019 TA7 по размерам сопоставим с Челябинским метеоритом, который врезался в Землю в 2013 году. Но в настоящий момент он не представляет опасности. В последний раз астероид подходил близко к нашей планете в 1904 году. Следующее сближение ожидается в 2021 году. Ранее сообщалось, что недалеко от Земли зафиксировали астероид размером с три пирамиды Хеопса. Диаметр небесного тела составлял от 190 до 430 метров. Он благополучно «разминулся» с Землей на расстоянии свыше 4 миллионов километров.

mir24.tv