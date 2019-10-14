От задач — к решениям

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня наши дети большую часть времени проводят вне родительского дома: в детском саду, школе, колледже, вузе, на всевозможных кружках и секциях. И родительские сердца должны быть спокойны: их дети защищены от всяких угроз. Обеспечить безопасные условия при организации образовательного процесса — забота государства. 30 сентября на эту тему состоялось республиканское совещание с участием Главы Администрации Президента Республики Беларусь Натальи Кочановой и министра образования Игоря Карпенко. Об акцентах педагогического форума рассказала начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Люленко:

— Задачи, которые были поставлены Президентом Беларуси Александром Лукашенко на республиканском педагогическом совете еще в 2017 году, остаются актуальными и сейчас. Их выполнение должно быть неукоснительным.

Мобильный телефон: ограничить нельзя запретить

Прежде всего речь идет о создании безопасных условий пребывания детей в учреждениях образования и самого образовательного процесса. Еще в марте текущего года вышел приказ Министерства образования «О мерах, направленных на совершенствование деятельности по обеспечению безопасных условий пребывания обучающихся в учреждениях общего среднего образования». В частности, документом предписывалось ограничение пользования мобильными телефонами. В связи с этим были внесены изменения в правила внутреннего распорядка для учащихся в каждой школе. Однако инцидент в одной из гомельских школ показал: на время занятий недостаточно ограничить доступ мобильных лишь выключением звукового сигнала. Впоследствии было принято решение об установке в каждом учебном кабинете специальных ящиков с пронумерованными согласно журналу отсеками для гаджетов. Этому предшествовала широкая разъяснительная работа в средствах массовой информации, на родительских собраниях. Конечно, поступало немало вопросов от родителей о сохранности телефонов. Хотя ребенок сам помещает мобильный в ячейку и позже забирает его, при этом телефон все время находится на глазах владельца. В каждом классном коллективе должен быть выработан алгоритм исполнения этого правила. Главное, чтобы мобильный не мешал образовательному процессу.







Наша цель — наладить конструктивный диалог с родителями, чтобы они были союзниками педагогов, а не критиками, ведь именно они во многом формируют и поддерживают отношение детей к учителям и школе в целом, которое и провоцирует зачастую конфликтные ситуации. С любой проблемой необходимо обращаться непосредственно в школу или отдел образования райисполкома. Здесь постараются решить их без промедления.

Без перегруза

Еще одним немаловажным вопросом обсуждения на совещании стала учебная нагрузка на школьников, особенно объем домашних заданий. Ведь если говорить, к примеру, об одиннадцатикласснике, который на подготовку каждого из шести уроков будет затрачивать по часу, у него не останется времени на личные дела, интересы. К тому же, ребята готовятся к поступлению.

С начала учебного года Министерство образования ведет мониторинг организации учебного процесса. У нас в отделе тоже создана комиссия и определены вопросы для мониторинга учреждений образования. Проводится анкетирование школьников о времени, затраченном на подготовку домашних заданий, интересуемся, поясняется ли учителем выполнение заданий, всегда ли понятны они, проверяем записи в журналах, которые производят педагоги. В октябре итоги мониторинга будут обобщены, приняты соответствующие управленческие решения.

Одно меню для всех

Неоднократно на уровне республики говорилось о том, что в школах не может быть разное меню для разных категорий детей. Хочу заверить родителей, что на сегодняшний день этот вопрос урегулирован: меню и, соответственно, плата за питание для всех одинаковы.







Страна возможностей

Министр образования обращал внимание на такие аспекты нашей деятельности, как организация шестого школьного дня. Однозначно, детям должно быть интересно, воспитательный процесс должен быть выстроен так, чтобы школьники стремились провести свободное время в субботний день именно в стенах школы. А для этого, безусловно, формы досуга должны быть насыщенны, разносторонне привлекательны и соответствовать возрасту. С 2018 года в воспитательный процесс введено новое направление для формирования гражданской идентичности — «ШАГ»: школа активного гражданина. С нынешнего года в этот единый день информирования включились и восьмиклассники. Здесь нужна серьезная подготовка, должны быть запланированы встречи с медийными людьми, которые бы на своем жизненном опыте показали, каких результатов возможно достичь в нашей стране.

Благополучие ребенка. Чья зона ответственности?

Немало внимания на совещании было уделено подбору кадрового состава для организации качественного образовательного процесса. Это касается как руководителей, так и педагогов. Обсуждались вопросы социально-психологического сопровождения ребенка. Благополучие школьника, взаимоотношения между детьми — зона ответственности классного руководителя, социального педагога, психолога в первую очередь. Все дети для учителя должны быть равными, независимо оттого, кто их родители, бабушки и дедушки.

— Среди учащихся каждой школы должна вестись агрессивная профилактика употребления и распространения наркотических средств, — заострила проблему Наталья Кочанова. — Мы должны пресекать подобные попытки, чтобы юношеская безответственность не обернулась трагедией.

Мнение НЕ со стороны







Виктория Маркевич, 11-классница Вороновской СШ:

— К новшеству по ограничению использования мобильных телефонов мы уже привыкли. И я отношусь к этому достаточно спокойно. В моей жизни телефон присутствует лишь как средство связи. В принципе изначально родители для этого и купили его мне. Сейчас разница лишь в том, что общение с родными, друзьями происходит чаще в соцсетях. В учебном процессе это никак не помогает, даже наоборот — отвлекаешься. Нужную информацию стараюсь искать не в интернете, а в книгах. Хотя, если на уроках есть необходимость использования некоторых образовательных приложений, учителя разрешают брать мобильные.







Сергей Александрович Коменок, учитель химии Вороновской СШ:

— На мой взгляд, предложение об ограничении использования мобильных в учебном процессе и установке специальных ящиков для них немного запоздало. Его необходимо было делать несколько лет назад, когда только начиналась «болезнь гаджетов». Но лучше поздно, чем никогда. В этом вопросе я достаточно категоричен: в школе мобильные не нужны. Из наблюдений могу отметить, что дети перестали отвлекаться на уроках, видно, что они стараются вникнуть в тему, ищут возможности добыть информацию из других источников, элементарно вспоминают, как решать столбиком, а не берут готовый ответ из интернета.

На сегодняшний день ребята приучены оставлять телефоны в специальных боксах, и это их нисколько не травмирует.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.