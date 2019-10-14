В Минске с начала 2019 года открыто четыре новых автобусных маршрута

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске с начала года открыто четыре новых автобусных маршрута. Об этом сообщил заместитель директора госпредприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей ИЛЛАРИОНОВ.

В частности, с 21 января начал курсировать автобус №947 для кратчайшей связи ул. Ольшевского в районе ее пересечения с ул. Д.Сердича с ближайшей станцией метро «Пушкинская». С 1 февраля запущены маршруты №108Б «ДС Чижовка – Гатово» и №108П «Автостанция Автозаводская – Гатово», с 1 августа – №4Д «ДС «Дружная» - ст. Минск-Южный». При этом в проработке еще два новых маршрута, сообщает БЕЛТА .

Всего в Минске функционирует 281 маршрут наземного транспорта – 214 автобусных, 59 троллейбусных и 8 трамвайных. Их обслуживает ГП «Минсктранс». Еще 43 экспрессных маршрута открыты частными перевозчиками.