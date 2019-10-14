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Google Pixel 4 и Pixel 4 XL представлены официально. Цена - от 799 долларов

15.10.2019 20:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google сегодня анонсировала новые топовые смартфоны — Pixel 4 и Pixel 4 XL. Об этом сообщает ресурс The Verge.


Фото: engadget

Младшая версия устройства обзавелась экраном на 5,7 дюйма, старшая — на 6,3 дюйма. Матрицы — OLED, разрешение — соответственно Full HD+ и QHD+. Важнее, что частота развертки дисплеев составляет 90 Гц. Благодаря этому все действия на панелях визуально будут казаться более плавными. В Google даже назвали эту особенность Smooth Display.

Устройства оснащаются сдвоенными основными камерами: 12 Мп + 16 Мп. Второй модуль — суперширокоугольный. Фронтальная камера — на 8 Мп. Для создания более качественных кадров используется нейронный сопроцессор.

Процессором для аппаратов выступает Snapdragon 855, который дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Собственного хранилища — 64 или 128 ГБ. Емкость аккумулятора Pixel 4 составляет 2800 мАч, Pixel 4 XL — 3700 мАч. Есть быстрая зарядка, а также защита от воды IP68. Как и в предыдущих смартфонах серии, грани новинок восприимчивы к нажатиям разной силы.


Фото: engadget

Кроме того, аппараты отличаются функцией Google Soli. Она позволяет управлять смартфонами жестами — например, так получится переключать треки, отключать будильник или регулировать громкость.

Продажи аппаратов в США начнутся 24 октября. Цена стартовой версии Pixel 4 равняется 799 долларам, Pixel 4 XL — 899 долларам.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Продажи аппаратов в США начнутся 24 октября.
 
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