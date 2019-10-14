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Переговоры в Минске по разведению войск в Донбассе завершились безрезультатно
Источник материала: Партизан
Участники контактной группы на переговорах в Минске 15 октября не смогли согласовать новую дату разведения войск в Донбассе,
Необходимость утверждения нового графика разведения сил возникла в связи с тем, что прежний, о котором договорились 1 октября в Минске, был сорван после демарша националистов.
— Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил, — сказал во вторник по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
Однако дальше этого дело не продвинулось.
— Обсуждались новые даты и график разведения, но договоренностей по конкретной дате не достигли, — констатировал он.
Представитель ОБСЕ с сожалением отметил, что режим прекращения огня не соблюдается. Наоборот, число нарушений, по оценке М. Сайдика, «значительно возросло».
Напомним, разведение войск на пилотных участках (в Золотом и Петровском) является одним из обязательных условий для проведения саммита в «нормандском формате».
Фото из архива БелТА
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Участники контактной группы на переговорах в Минске 15 октября не смогли согласовать новую дату разведения войск в Донбассе, сообщает корреспондент агентства...
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