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Скандал? Кормухина хочет засудить Гагарину за песню Цоя "Кукушка"

15.10.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певица подчеркнула, что иск не имеет никакой финансовой основы, она просто хочет "дать шанс людям восстановить свою совесть".


Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, ТАСС / Дмитрий Коробейников

Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против своей коллеги Полины Гагариной, пишет life.ru. Заслуженная артистка России рассказала в эфире НСН, что хочет доказать нарушение авторского права: по её мнению, поп-исполнительница присвоила себе аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", написанную Кормухиной.

— Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня всё это было просто дико. Какой-то страшный сон, — рассказала Кормухина.

Певица добавила, что в мае 2019 года две кавер-версии "Кукушки" проанализировали эксперты и сделали следующий вывод:


— Созданное музыкальное произведение "Кукушка" в исполнении Кормухиной является самостоятельным произведением. Музыкальное произведение "Кукушка" в исполнении Гагариной не является переработкой того же музыкального произведения, созданного и исполненного Кормухиной, и не является самостоятельным музыкальным произведением, — говорится в заключении.

По словам Кормухиной, иск не несёт финансового значения, а является делом принципа — "дать шанс людям восстановить свою совесть".

Свою версию "Кукушки" Кормухина записала для альбома 2012 года "Падаю в небо". В 2015 году вышел фильм "Битва за Севастополь", где свой кавер представила Гагарина, а автором аранжировки значился Константин Меладзе.

Ольга Кормухина — советская и российская певица, заслуженная артистка России (2016). Родители Ольги воспитывали в ней любовь к классической музыке. Однако девочка, с самого детства отличавшаяся бунтарским характером, тянулась к более жёсткой музыке и именно поэтому в дальнейшем стала исполнять преимущественно песни в стиле рок. 
 
 
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Певица подчеркнула, что иск не имеет никакой финансовой основы, она просто хочет "дать шанс людям восстановить свою совесть".
 
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