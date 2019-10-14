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В Минске не договорились о дате разведения сил на Донбассе

15.10.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трёхсторонняя контактная группа на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске не договорились о дате разведения сил на Донбассе

Об этом 15 октября журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Эта встреча стала первой после подписания «формулы Штайнмайера» – механизма политического урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. А также сроков вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

На предыдущей встрече контактной группы 7 октября было определено датой, когда стороны должны возобновить разведение сил и средств на участках Золотое и Петровское. Однако договорённости были сорваны.

В Минске не договорились о дате разведения сил на Донбассе

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе:
Ситуация безопасности в зоне конфликта, а также вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были основными темами ТКГ. Я не могу сказать, что мы достигли взаимопонимания по конкретной дате.
Экономическая рабочая группа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения, выплату пенсий. Также были затронуты вопросы поиска лиц, пропавших без вести.

В Минске не договорились о дате разведения сил на Донбассе

Очередное заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдёт в Минске 29 октября.

Люди в материале: Мартин Сайдик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Трёхсторонняя контактная группа на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, сообщили в программе...
 
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