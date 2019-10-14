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Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

15.10.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов и их четвероногих «коллег» начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении пяти дней специалисты из Беларуси, России и Латвии будут демонстрировать навыки в поиске наркотиков, табака и оружия.

С профессионалами своего дела пообщалась Алеся Беликова.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Виктория – кинолог с 10-летним стажем. Международные соревнования уже привычны для девушки и её собаки Киры. В прошлом году первое место на открытом чемпионате по служебному многоборью стало хорошей мотивацией для этих соревнований.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Сегодня Виктория представляет младшее поколение. Кире всего 2 года, но она уже работает в аэропорту и ищет наркотики в багаже, посылках и у пассажиров.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Виктория Лукоманова, главный инспектор кинологического отдела Минской региональной таможни:
Влияет это и на мой профессиональный опыт, и на опыт собаки. Потому что это нестандартные для нее условия: здесь много других участников, людей. Это стрессовая ситуация для собаки.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Как же определить «грозу контрабандистов»? Важно разглядеть её ещё в щенке. Кинологи сразу видят сильную мотивацию на добыче и хороший социальный инстинкт – то есть желание дружить с человеком, а потом и работать.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Виктория Лукоманова:
Нахожу общий язык на уровне своего опыта, знаний и понимания психологии собаки, чтобы стать для нее компаньоном и другом.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

В соревнованиях по служебному многоборью три дисциплины6 поиск наркотиков, оружия и самая непростая для многих участников – послушание.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Виталий Семешко, представитель центрального аппарата БФСО «Динамо»:
Дисциплина послушания является общей для всех участников, включает в себя 10 упражнений и оценивает уровень послушания командам кинолога. Иными словами, оценка их дисциплинированности. В этом году принимают участие 9 команд: 3 из которых зарубежные. В состав вошли лучшие специалисты кинологических служб Беларуси, России, Латвии.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Кинолог из Латвии приехал на чемпионат с двумя собаками. Дарвинс – на службе в латвийской полиции почти три года, Дака – новичок, но на прошлой неделе пёс дважды помог полиции найти наркотики у преступников. Награда – игрушка и участие в минских соревнованиях.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Гинтс Вушканс, инспектор-кинолог государственной полиции Латвии:
Главное – сделать всё, чтобы собака тебя слышала. Если она не будет тебя слышать, когда ты говоришь, тогда ничего не получится. Дрессировка – самое главное, а остальное – реальная жизнь.

Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов

Впереди у кинологов и их четвероногих «коллег» 3 дня соревнований. Участников ждёт поиск наркотиков и оружия в транспорте, помещении и багаже. Поэтому сил понадобится много. Определят победителей и призёров соревнований в эту пятницу.

Люди в материале: Виктория Лукоманова, Виталий Семешко, Гинтс Вушканс
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов и их четвероногих «коллег» начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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