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Четверолапые на страже порядка. В Минске проходят соревнования кинологов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов и их четвероногих «коллег» начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении пяти дней специалисты из Беларуси, России и Латвии будут демонстрировать навыки в поиске наркотиков, табака и оружия.
Виктория – кинолог с 10-летним стажем. Международные соревнования уже привычны для девушки и её собаки Киры. В прошлом году первое место на открытом чемпионате по служебному многоборью стало хорошей мотивацией для этих соревнований.
Сегодня Виктория представляет младшее поколение. Кире всего 2 года, но она уже работает в аэропорту и ищет наркотики в багаже, посылках и у пассажиров.
Виктория Лукоманова, главный инспектор кинологического отдела Минской региональной таможни:
Как же определить «грозу контрабандистов»? Важно разглядеть её ещё в щенке. Кинологи сразу видят сильную мотивацию на добыче и хороший социальный инстинкт – то есть желание дружить с человеком, а потом и работать.
Виктория Лукоманова:
В соревнованиях по служебному многоборью три дисциплины6 поиск наркотиков, оружия и самая непростая для многих участников – послушание.
Виталий Семешко, представитель центрального аппарата БФСО «Динамо»:
Кинолог из Латвии приехал на чемпионат с двумя собаками. Дарвинс – на службе в латвийской полиции почти три года, Дака – новичок, но на прошлой неделе пёс дважды помог полиции найти наркотики у преступников. Награда – игрушка и участие в минских соревнованиях.
Гинтс Вушканс, инспектор-кинолог государственной полиции Латвии:
Впереди у кинологов и их четвероногих «коллег» 3 дня соревнований. Участников ждёт поиск наркотиков и оружия в транспорте, помещении и багаже. Поэтому сил понадобится много. Определят победителей и призёров соревнований в эту пятницу.
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Новости Беларуси. Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов и их четвероногих «коллег» начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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