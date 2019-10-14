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Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хранить наследство. Памятник белорусскому художнику-фотографу Яну Булгаку появился в деревне Пересека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он состоит из большого мемориального камня и доски с информацией о художнике. Автор попытался показать творческую натуру фотографа.
Так, в нижней части изображена палитра, а на медной табличке можно заметить объектив фотоаппарата. Кстати, весит памятник около 15 тонн.
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Новости Беларуси. Хранить наследство. Памятник белорусскому художнику-фотографу Яну Булгаку появился в деревне Пересека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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