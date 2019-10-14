Родоначальнику художественной фотографии Яну Булгаку открыли памятник под Минском

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хранить наследство. Памятник белорусскому художнику-фотографу Яну Булгаку появился в деревне Пересека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Он состоит из большого мемориального камня и доски с информацией о художнике. Автор попытался показать творческую натуру фотографа.





Так, в нижней части изображена палитра, а на медной табличке можно заметить объектив фотоаппарата. Кстати, весит памятник около 15 тонн.







Франц Жилко, житель деревни Пересека:

Гэта сімвал таго, што ў нас на Міншчыне жыў такі чалавек, чым ён займаўся. Яго ведае ўвесь свет, павінны і жыхары ведаць.







Светлана Довальцова, председатель Михановичского сельского исполнительного комитета:

Это будет память, которую никто не сможет у этой деревни отнять. Дети, которые тут будут рождаться, учащиеся будут знать, что у нас есть такая история.







Памятник установлен непосредственно на месте бывшей усадьбы Яна Булгака. Здесь еще сохранился фундамент его дома и красивая аллея. На открытие мемориала пришло более сотни человек.