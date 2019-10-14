ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства

15.10.2019 19:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно прошло открытие третьего этапа спартакиады Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства

Соревнования посвящены-75-летию освобождения Беларуси, именно поэтому торжественный митинг символично прошел в парке Победы.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства

Участие в спартакиаде принимает более 200 школьников, проживающих в сельской местности. Всего – 32 команды из разных уголков Беларуси и России. В программе – баскетбол, настольный теннис и плавание.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства


Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Для ребят это очень знаково. Они знакомятся с жизнью в других странах, и это важно для развития дальнейших дружеских отношений. Важно показать им привлекательность спорта, и чтобы их интерес вылился в хороший результат для наших стран.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства


Кира Кадушкина, участница спартакиады (Беларусь):
Больше года мы готовились, учили много разных приемов.

«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства


Есения Пестраковаучастница спартакиады (Россия):
Мы приехали сюда испытать удачу, и получится или нет, но это будет опыт.

Также для участников запланирована большая культурно-развлекательная программа – экскурсии по городам, посещение исторически значимых мест, также мальчики и девочки примут участие в вечерах дружбы и внеконкурсных соревнованиях.

Люди в материале: Вячеслав Дурнов, Кира Кадушкина
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечно прошло открытие третьего этапа спартакиады Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Защита от падения. Специальные экраны на 3-й линии метро поставят в ноябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюм мужской распродажа Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика