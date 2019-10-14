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«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно прошло открытие третьего этапа спартакиады Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Соревнования посвящены-75-летию освобождения Беларуси, именно поэтому торжественный митинг символично прошел в парке Победы.
Участие в спартакиаде принимает более 200 школьников, проживающих в сельской местности. Всего – 32 команды из разных уголков Беларуси и России. В программе – баскетбол, настольный теннис и плавание.
Также для участников запланирована большая культурно-развлекательная программа – экскурсии по городам, посещение исторически значимых мест, также мальчики и девочки примут участие в вечерах дружбы и внеконкурсных соревнованиях.
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«Больше года мы готовились». Школьники из России приехали в Молодечно на спартакиаду Союзного государства
Новости Беларуси. В Молодечно прошло открытие третьего этапа спартакиады Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования...
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