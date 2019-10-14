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Защита от падения. Специальные экраны на 3-й линии метро поставят в ноябре

15.10.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Защитные экраны для установки на первых четырёх станциях третьей линии столичной подземки поставят метростроителям уже в ноябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Защита от падения. Специальные экраны на 3-й линии метро поставят в ноябре

Система защиты проста: устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего поезда. Новинка поможет исключить случайные падения на рельсы.

Защита от падения. Специальные экраны на 3-й линии метро поставят в ноябре

Такие защитные системы в перспективе могут установить и на действующих станциях метро.

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Новости Беларуси. Защитные экраны для установки на первых четырёх станциях третьей линии столичной подземки поставят метростроителям уже в ноябре, сообщили в...
 
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