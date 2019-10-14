|
Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие рентабельных отраслей экономики, а также поиск новых направлений в сельском хозяйстве. О том, чему необходимо уделить особое внимание в регионах 15 октября говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент, назначая новых руководителей местной власти, дал конкретные поручения. Шла речь и о предстоящей избирательной кампании. Она должна быть достойно организована. Помимо руководителей ряда районов новые назначения в Министерстве внутренних дел, Госкомитете по имуществу и дипкорпусе страны.
Уже традиционно претендентов на руководящие должности рассматривают буквально под микроскопом: рекомендации вышестоящих чиновников, как зарекомендовал себя на прежнем месте работы, как отзывались и относились к будущему начальнику коллеги и подчиненные. Анатолий Лукашов едет руководить Дубровенским районом, которым уже управлял на протяжении 11 лет. Возвращается на прежнее место после четырехлетней работы в парламенте.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дубровенский район в целом развивается успешно: обширные сельхозугодья, развитое льноводство. Но новый руководитель точно знает и о существующих проблемах. Вот с их устранения и планирует начать Александр Лукашов.
И тут главное – не сидеть на месте, даже если вверенная территория демонстрирует хорошие показатели. В Мстиславский район из соседнего Дрибинского переезжает Дмитрий Пимошенко. Житница Могилёвской области сегодня на фоне других регионов выглядит скромно. Президент напутствует: зерно, конечно, в приоритете, но внимание стоит обратить на новые тенденции в сельском хозяйстве.
Один из примеров – рентабельное производство рыбы. Государство в разумных пределах даже готово поддержать новаторов. Мстиславщина в этом деле может стать своеобразной экспериментальной площадкой – озерный край, в котором рыбоводство может вывести доходность сельхозпредприятий на новый уровень.
Татьяна Колядко сегодня получила повышение. Первый заместитель главы администрации Московского района столицы стала у руля районной администрации. В разгар электоральной кампании глава государства интересуется , все ли нюансы учтены для того, чтобы предстоящие выборы прошли не только с соблюдением законодательства, но и в приподнятой, праздничной атмосфере.
Александр Лукашенко:
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Зная свой район, руководитель уже сегодня озвучивает первые планы в новом рабочем графике: например, продолжить тенденцию создавать большее количества рабочих мест. Тем более наработок достаточно. И еще один акцент – в Московском районе сегодня живут 80 тысяч молодых людей, поэтому упор будет делаться на строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов.
Татьяна Колядко:
Новое лицо и в Министерстве внутренних дел. Должность замминистра – командующего внутренними войсками, была вакантной с июня. Сегодня эту позицию занял Юрий Назаренко. Соединениями он не руководил, но возглавлял лучший отряд специального назначения, быстрого реагирования.
Среди поставленных главой государства задач – не только обеспечение безопасности граждан, но, что не менее важно – соблюдение законности.
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Так же Александр Лукашенко согласовал в качестве генерального консула Беларуси в Гуанчжоу Андрея Попова и Екатерину Лукьянову – на должность заместителя председателя Государственного комитета по имуществу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти
Новости Беларуси. Развитие рентабельных отраслей экономики, а также поиск новых направлений в сельском хозяйстве. О том, чему необходимо уделить особое внимание в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)