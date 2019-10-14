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Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

15.10.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие рентабельных отраслей экономики, а также поиск новых направлений в сельском хозяйстве. О том, чему необходимо уделить особое внимание в регионах 15 октября говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Президент, назначая новых руководителей местной власти, дал конкретные поручения. Шла речь и о предстоящей избирательной кампании. Она должна быть достойно организована. Помимо руководителей ряда районов новые назначения в Министерстве внутренних дел, Госкомитете по имуществу и дипкорпусе страны.

Юлия Бешанова продолжит.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Уже традиционно претендентов на руководящие должности рассматривают буквально под микроскопом: рекомендации вышестоящих чиновников, как зарекомендовал себя на прежнем месте работы, как отзывались и относились к будущему начальнику коллеги и подчиненные. Анатолий Лукашов едет руководить Дубровенским районом, которым уже управлял на протяжении 11 лет. Возвращается на прежнее место после четырехлетней работы в парламенте.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо будет людям объяснить, что вы тут не отдыхали и то, что вы поработали в парламенте – это хороший багаж для любого человека и опыт. По крайней мере вы знаете, что здесь творится наверху. Для района это будет неплохо. Хотя Дубровенский район ан хорошем счету, небольшой район.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Дубровенский район в целом развивается успешно: обширные сельхозугодья, развитое льноводство. Но новый руководитель точно знает и о существующих проблемах. Вот с их устранения и планирует начать Александр Лукашов.

«Очень много вопросов, есть над чем работать». Какие задачи у новых руководителей в местной вертикали власти Беларуси

И тут главное – не сидеть на месте, даже если вверенная территория демонстрирует хорошие показатели. В Мстиславский район из соседнего Дрибинского переезжает Дмитрий Пимошенко. Житница Могилёвской области сегодня на фоне других регионов выглядит скромно. Президент напутствует: зерно, конечно, в приоритете, но внимание стоит обратить на новые тенденции в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко о сельском хозяйстве: «Конь не валялся» в плане дисциплины

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Один из примеров – рентабельное производство рыбы. Государство в разумных пределах даже готово поддержать новаторов. Мстиславщина в этом деле может стать своеобразной экспериментальной площадкой – озерный край, в котором рыбоводство может вывести доходность сельхозпредприятий на новый уровень.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Татьяна Колядко сегодня получила повышение. Первый заместитель главы администрации Московского района столицы стала у руля районной администрации. В разгар электоральной кампании глава государства интересуется , все ли нюансы учтены для того, чтобы предстоящие выборы прошли не только с соблюдением законодательства, но и в приподнятой, праздничной атмосфере.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Александр Лукашенко:
Вы сейчас занимаетесь выборами. Какие недостатки? Что надо сделать еще за это время, чтобы выборы достойно прошли?  (подробнее здесь).

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
В первую очередь, встречи с населением, трудовыми коллективами, которые есть, и их нужно еще на более качественном уровне проводить.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Зная свой район, руководитель уже сегодня озвучивает первые планы в новом рабочем графике: например, продолжить тенденцию создавать большее количества рабочих мест. Тем более наработок достаточно. И еще один акцент – в Московском районе сегодня живут 80 тысяч молодых людей, поэтому упор будет делаться на строительство спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Татьяна Колядко:
По привлекательности: мы сейчас внесли предложения по формированию плана детальной планировки для строительства промышленных предприятий. 19 промышленных площадок для строительства промышленных предприятий представлены в инвестиционном атласе Минска. Ждем инвесторов.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Новое лицо и в Министерстве внутренних дел. Должность замминистра – командующего внутренними войсками, была вакантной с июня. Сегодня эту позицию занял Юрий Назаренко. Соединениями он не руководил, но возглавлял лучший отряд специального назначения, быстрого реагирования.

Александр Лукашенко назначая Юрия Назаренко: «Обеспечить порядок внутри страны – это ваше дело»

Среди поставленных главой государства задач – не только обеспечение безопасности граждан, но, что не менее важно – соблюдение законности.

Кадровый вторник: какие задачи поставил Президент Беларуси перед новыми руководителями местной власти

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел командующий внутренними войсками:
Уверен, что с ними внутренние войска справятся. Внутренние войска находятся на современном этапе. Для выполнения поставленных задач есть все: людской ресурс, современная техника и вооружение.

Так же Александр Лукашенко согласовал в качестве генерального консула Беларуси в Гуанчжоу Андрея Попова и Екатерину Лукьянову – на должность заместителя председателя Государственного комитета по имуществу.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Назаренко, Татьяна Колядко, Дмитрий Пимошенко, Анатолий Лукашов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Развитие рентабельных отраслей экономики, а также поиск новых направлений в сельском хозяйстве. О том, чему необходимо уделить особое внимание в...
 
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