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Александр Федута: Тролльчиха на выдачу

15.10.2019 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске по ордеру Интерпола задержали гражданку Российской Федерации Анну Богачеву. Задержали – а потом выпустили.

Александр Федута: Тролльчиха на выдачу
Анна Богачева. Фото: Instagram evgen_valyaev
Госпожа Богачева является сотрудницей петербургской «фабрики троллей», принадлежащей «кремлевскому повару» Евгению Пригожину. То есть, сотрудницей интернет-ресурса, принадлежащего петербургскому бизнесмену, которого Соединенные штаты Америки подозревают в попытке повлиять на исход президентских выборов в США с целью недопущения избрания президентом Хиллари Клинтон, пишет belsat.eu

С этой целью, по мнению американской стороны, группа граждан России занималась «троллингом» – то есть, распространением через интернет негативной и зачастую не соответствующей действительности информации. Вот, против тринадцати «троллей», одной из которых якобы и является Анна Богачева, были введены санкции и выданы ордера через Интерпол.

Госпожу Богачеву задержали – и отпустили. Промежуток между появлением первой и второй новости не превышал одного часа. Или превышал – но незначительно.


За это время некоторые депутаты Государственной думы успели обвинить еще вчера, казалось бы, дружественное белорусское государство в предательстве. Это при том, что все права госпожи Богачевой были соблюдены, консульские службы посольства Российской Федерации в Минске занимались ее освобождением – ну, и так далее.

Разумеется, в памяти стороннего наблюдателя всплывает история с захваченным на территории Беларуси молодым гражданином Украины Павлом Грибом. Права этого джентльмена, как мы узнаем из его интервью после освобождения, соблюдены не были, и этого никто не может отрицать. И это – вовсе не единственное отличие.


Павел Гриб вернулся в Украину в результате обмена заключенными 7 сентября, 2019 года. Фото – president.gov.ua

Госпожу Богачеву, о виновности которой не нам в данном случае рассуждать, задерживали по ордеру международной полицейской организации, членом которой Беларусь является. Перечень всех лиц, против которых выдвинуты те или иные обвинения, находится в открытом доступе, вне зависимости от того, идет ли речь о серийном убийце или о «тролльчихе» из «интернет-кухни» «кремлевского повара». Господина Гриба никто в международный розыск не объявлял; его захватили на территории третьего государства, где он не совершал никаких преступлений, а стало быть, по всем законам Беларуси, его следует рассматривать именно как жертву похищения. Похитили – и вывезли в Россию.

Господа российские депутаты, что именно вас возмущает в истории с Богачевой? Соблюдение Беларусью международных договоренностей? Но Россия ведь знает, что Беларусь является членом Интерпола и выполняет все принятые на себя в этой связи обязательства. При этом, повторюсь, насколько можно понять, все, чтобы обеспечить права и защитить интересы Богачевой было сделано. Я бы на вашем месте возмутился как раз истории с Павлом Грибом. В ней не только белорусские власти, но и российские спецслужбы выглядят, мягко говоря, гнусно: выманивать двадцатилетнего парня, маскируясь в интернете девушкой, на территорию сопредельного государства, а там, без всяких ордеров, адвокатов и консулов… Фи, одним словом…


Кстати, есть ведь и еще один прецедент. В ноябре 2010 года, если мне память не изменяет, в Москве был без предъявления каких-либо документов захвачен гражданин Беларуси Игорь Олиневич, около суток продержан в «воронке» и после этого доставлен в Минск. Дальнейшую историю автора книги «Еду в Магадан» читатели нашего сайта знают.

Так в чем же дело? К пригожинской «тролльчихе» отнеслись так, как если бы сотрудники спецслужб и сами были муми-троллями. Вежливо отнеслись, предупредительно.

Вот во всех бы случаях так.

А выдадут ее или не выдадут спецпрокурорам США, виновна она или не виновна – в данном тексте, повторюсь, мы не рассматриваем. Подождем.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске по ордеру Интерпола задержали гражданку Российской Федерации Анну Богачеву. Задержали – а потом выпустили.
 
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