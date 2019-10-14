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Оops! Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что россиянку Богачеву не задерживали в Минске

15.10.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель пресс-службы президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла задержание в Минске по запросу США гражданки России Анны Богачевой. Об этом она заявила в разговоре с российским изданием «Подъем».


«Задержание не проводилось по запросу США – задержания не было вообще! Это абсолютно достоверная информация», – заявила Наталья Эйсмонт.

Вместе с тем ранее пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщала, что Богачеву задержали в одном из отелей Минска, так как она находилась в международном розыске, но позднее ее освободили.



О задержании первыми сообщили российские СМИ. Анне Богачевой 31 год. Ранее она была активисткой российских националистических организаций. По крайней мере с 2014 года работала на российскую «фабрику троллей». В 2018 Богачева вошла в список из 13 граждан России, которым выдвинули обвинения во вмешательстве в американские выборы.
 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель пресс-службы президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла задержание в Минске по запросу США гражданки России Анны Богачевой. Об этом она заявила...
 
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