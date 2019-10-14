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На Украине решили ввести двойное гражданство

15.10.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Об этом рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

 Фото: Архип Верещагин / ТАСС


Министерство иностранных дел Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Об этом рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

 

По его словам, украинские власти «созрели» для работы над этим вопросом, который раньше «воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализуемое». При этом он подчеркнул, что в разработке у правительства находятся сразу несколько вариантов решения.

 


Он отметил, что главной целью законопроекта станет сохранение связей между украинским государством и покинувшими его гражданами. По словам Кулебы, запрет на двойное гражданство вводился в стране в одном контексте, а сейчас он на Украине совершенно другой, поскольку «миллионы людей выехали».

 

В июле президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства. По его идее, получить гражданство Украины должны быть способны этнические украинцы из «дружественных стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины». Кроме того, на украинский паспорт могут рассчитывать люди, которые сталкиваются с нарушением прав и свобод в родных странах.

 

О возможности легализации двойного гражданства на Украине говорили и предыдущие власти страны. В частности, сторонником этой меры был экс-глава МИД Павел Климкин. При этом он подчеркивал, что выступает резко против получения украинцами второго гражданства в России и призывал к введению уголовной ответственности за это, пишет lenta.ru

 


Украинское законодательство запрещает двойное гражданство. Согласно конституции страны, а также статьям 2 и 19 закона о гражданстве, на Украине действует единое гражданство, а в случае получения гражданином еще одного украинское гражданство теряется. При этом в стране отсутствует механизм уведомления о получении гражданства другой страны. На практике запрет работает таким образом, что люди с двойным гражданством рассматриваются законом исключительно как граждане Украины.
 
 
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Министерство иностранных дел Украины занимается разработкой законопроекта о двойном гражданстве. Об этом рассказал вице-премьер по европейской и...
 
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