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На границе с Украиной предотвращен ввоз боеприпасов в Беларусь

15.10.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

12 октября в пункте пропуска «Верхний Теребежов» при осмотре салона автомобиля Kia, следовавшего в Беларусь, служебная собака дала сработку. В ходе досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены 12 патронов калибра 9 мм, предположительно к травматическому пистолету. Они изъяты и направлены на экспертизу.

На границе с Украиной предотвращен ввоз боеприпасов в Беларусь

Владельцем боеприпасов оказался житель Москвы 1960 г.р. Мужчина рассказал, что в России имеет право на ношение оружия и просто забыл выложить патроны перед заграничной поездкой.

На границе с Украиной предотвращен ввоз боеприпасов в Беларусь

В отношении задержанного начата проверка в рамках УПК по признакам состава преступления, касающегося незаконных действий в отношении боеприпасов и перемещения их через государственную границу.

На границе с Украиной предотвращен ввоз боеприпасов в Беларусь

     
     
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      12 октября в пункте пропуска «Верхний Теребежов» при осмотре салона автомобиля Kia, следовавшего в Беларусь, служебная собака дала сработку. В ходе досмотра...
     
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