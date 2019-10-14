На границе с Украиной предотвращен ввоз боеприпасов в Беларусь

Источник материала: Виртуальный Брест

12 октября в пункте пропуска «Верхний Теребежов» при осмотре салона автомобиля Kia, следовавшего в Беларусь, служебная собака дала сработку. В ходе досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены 12 патронов калибра 9 мм, предположительно к травматическому пистолету. Они изъяты и направлены на экспертизу.





Владельцем боеприпасов оказался житель Москвы 1960 г.р. Мужчина рассказал, что в России имеет право на ношение оружия и просто забыл выложить патроны перед заграничной поездкой.





В отношении задержанного начата проверка в рамках УПК по признакам состава преступления, касающегося незаконных действий в отношении боеприпасов и перемещения их через государственную границу.



