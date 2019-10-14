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Фокус со 100 рублями: в Бресте неизвестная обманывает кассиров
15.10.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Неизвестная женщина обманывает кассиров магазинов в Бресте, показывая "фокус" со 100-рублевой купюрой. Смотрите на видео кадры, снятые в торговых объектах.
Как сообщает ресурс "Першы Рэгіён", на удочку неизвестной уже попались кассиры нескольких крупных магазинов Бреста.
Эта женщина просит продать ей что-нибудь мелкое, например пачку сигарет, достает из кошелька 100-рублевую купюру, затем отвлекает кассира, прячет деньги, а продавец в итоге выдает ей не только товар, но и сдачу.
Потерпевшие от действий "фокусницы" уже обратились в правоохранительные органы.
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Неизвестная женщина обманывает кассиров магазинов в Бресте, показывая "фокус" со 100-рублевой купюрой. Смотрите на видео кадры, снятые в торговых объектах. Как...
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