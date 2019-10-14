Фокус со 100 рублями: в Бресте неизвестная обманывает кассиров

Источник материала: Виртуальный Брест

Неизвестная женщина обманывает кассиров магазинов в Бресте, показывая "фокус" со 100-рублевой купюрой. Смотрите на видео кадры, снятые в торговых объектах.





Как сообщает ресурс "Першы Рэгіён", на удочку неизвестной уже попались кассиры нескольких крупных магазинов Бреста.

Эта женщина просит продать ей что-нибудь мелкое, например пачку сигарет, достает из кошелька 100-рублевую купюру, затем отвлекает кассира, прячет деньги, а продавец в итоге выдает ей не только товар, но и сдачу.

Потерпевшие от действий "фокусницы" уже обратились в правоохранительные органы.