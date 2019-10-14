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Все плохо? МВФ резко ухудшил прогноз роста экономики Беларуси
15.10.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если ранее МВФ прогнозировал республике рост ВВП в 2020 году в размере 2,2%, то теперь речь идет лишь о 0,3%.
Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз роста белорусской экономики в 2020 году, такие данные содержатся в World Economic Outlook.
Международный валютный фонд прогнозировал Беларуси в 2020 году рост экономики в 2,2%, в текущем - 1,8%. Однако теперь позиция МВФ изменилась.
Так, по мнению МВФ, в 2019-м белорусская экономика прибавит не более полутора процента. Прогноз на следующий год - наоборот, заметно ухудшен.
Так, теперь МВФ ожидает в следующем году рост белорусского ВВП лишь на уровне 0,3%.
Правительство Беларуси ожидает в текущем году рост экономики в размере 4%. Ранее прогноз по росту национальной экономики изменил и ЕАБР - он ожидает всего 1,2% прибавки ВВП по итогам этого года.
Белорусское
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Если ранее МВФ прогнозировал республике рост ВВП в 2020 году в размере 2,2%, то теперь речь идет лишь о 0,3%. Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз...
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