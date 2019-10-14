Все плохо? МВФ резко ухудшил прогноз роста экономики Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Если ранее МВФ прогнозировал республике рост ВВП в 2020 году в размере 2,2%, то теперь речь идет лишь о 0,3%.





Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз роста белорусской экономики в 2020 году, такие данные содержатся в World Economic Outlook.

Международный валютный фонд прогнозировал Беларуси в 2020 году рост экономики в 2,2%, в текущем - 1,8%. Однако теперь позиция МВФ изменилась.

Так, по мнению МВФ, в 2019-м белорусская экономика прибавит не более полутора процента. Прогноз на следующий год - наоборот, заметно ухудшен.

Так, теперь МВФ ожидает в следующем году рост белорусского ВВП лишь на уровне 0,3%.

Правительство Беларуси ожидает в текущем году рост экономики в размере 4%. Ранее прогноз по росту национальной экономики изменил и ЕАБР - он ожидает всего 1,2% прибавки ВВП по итогам этого года.

Белорусское правительство должно к 2025 году достичь размера ВВП в 100 миллиардов долларов.