Источник материала: Виртуальный Брест

Совет Министров Республики Беларусь утвердил Положение о порядке посещения гражданами безвизовой территории ”Брест – Гродно“, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории. Это содержится в постановлении Правительства от 14 октября 2019 г. № 699 .





Положением определяется порядок посещения гражданами государств, определенных в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300, в туристических целях на срок до пятнадцати суток следующих территорий, на которых действует безвизовый порядок въезда и выезда:

безвизовой территории ”Брест – Гродно“ – при индивидуальном посещении гражданами данной территории;

безвизовой территории ”Брест – Гродно“, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, – при групповом посещении этих территорий при следовании по маршруту туристического путешествия.

Въезд граждан в Республику Беларусь для посещения безвизовых территорий, выезд граждан из Республики Беларусь осуществляются в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, определенных в приложении 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300.

Срок пребывания граждан при безвизовом въезде в Республику Беларусь и выезде из Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, определенных в приложении 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300, составляет срок тура, реализованного субъектом туристической деятельности, оказывающим услуги на безвизовой территории (далее – субъект туристической деятельности).

Территории, составляющие безвизовую территорию ”Брест – Гродно“, определены Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300.

Граждане прибывают на безвизовую территорию на основании: действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией; документа, предоставляющего право на посещение безвизовой территории, по форме, установленной данным постановлением, при условии наличия информации о таком документе в автоматизированной системе пограничного контроля органов пограничной службы.

Документ на право посещения предоставляет гражданам право на однократный въезд в Республику Беларусь и выезд из Республики Беларусь.

Постановление принято в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 300 ”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан“ и вступает в силу с 10 ноября 2019 г.