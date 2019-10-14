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На путях сотрудничества: железнодорожники СНГ обсудили перспективные проекты
15.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Санкт-Петербург может связать
В работе Совета участвуют около двадцати стран. Впервые на форум приехали делегации Монголии и Турции.
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Одной из основных тем переговоров стал проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая может связать Минск и Санкт-Петербург.
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