На путях сотрудничества: железнодорожники СНГ обсудили перспективные проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Санкт-Петербург может связать высокоскоростная железнодорожная магистраль . Ее проект сегодня обсуждали в столице Беларуси, где во вторник прошел Совет глав профильных ведомств стран СНГ, передает «МИР 24».



Участники форума говорили о создании рабочей группы – она должна дать экономическую оценку амбициозного проекта. По мнению экспертов, у него неплохие перспективы: в дальнейшем магистраль может протянуться до Западной Европы.



«Было бы очень интересно проработать дальнейший коридор в Западную Европу. И связка Пекин – Москва – Минск – Варшава – Берлин. На сегодняшний день интерес у наших европейских коллег есть. И в то же время, необходимо принимать политическое решение», – заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

В работе Совета участвуют около двадцати стран. Впервые на форум приехали делегации Монголии и Турции.

