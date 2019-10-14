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Напряжённая ледовая борьба. Минская «Юность» играет с финнами из «Пеликанс»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская «Юность» проводит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане встречаются с хоккеистами финского клуба «Пеликанс». На «Чижовка-арене» находится наш корреспондент Наталья Федорцова.
Наталья Федорцова, корреспондент:
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Новости Беларуси. Минская «Юность» проводит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Минчане встречаются с...
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